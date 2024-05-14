Орхідеї будуть квітнути постійно, якщо ви скористуєтесь одним лайфхаком

Орхідеї є одними з найпопулярніших домашніх рослин, але заставити їх постійно цвісти - може бути складно.

Чим треба підгодувати рослину, щоб вона квітла як "скажена", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що треба зробити для цвітіння орхідей

Виявляється, все дуже просто. Треба поливати орхідеї водою, в які йбула шкурка від банана.

Щоб підготувати добриво із бананової шкірки, наріжте шкірку на шматочки та помістіть їх у контейнер з водою. Настоюйте протягом семи-десяти днів.

Після цього, доведіть воду до кипіння й прокип'ятіть її протягом п'яти хвилин. Це допоможе видалити неприємний запах та знищити шкідливі мікроорганізми.

Остаточно охолодіть воду, що займе близько п'яти-шести годин. Коли розчин буде готовий до використання, розведіть його звичайною водою у співвідношенні один до п'яти.

Правила догляду

Не забувайте, що орхідеям потрібен регулярний полив. Поливати орхідею варто м’якою водою кімнатної температури. Якщо ви берете воду з-під крана, краще її перекип`ятити і остудити. При поливі використати 2/3 води, а решту вилити.

Проте слід пам’ятати, що рослина швидше пристосується до нестачі води, ніж до її надлишку. При занадто вологому субстраті коріння квітки почне загнивати і вона загине. Окрім цього, у період спокою полив слід зменшити.

Існує два види поливу орхідей: лійкою або повне занурення у воду.

Лійкою поливаємо по всій поверхні до цього часу, поки вода не почне стікати у піддон. Потім трішки потрібно зачекати поки вся рідина не стече на піддон і вилити її.