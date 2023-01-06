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Орхідея буде ламатися від квітконосів: секрет пишного цвітіння красуні

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П'ятниця 06 січня 2023 13:44
Орхідея буде ламатися від квітконосів: секрет пишного цвітіння красуні Як зробити, щоб орхідея пишно цвіла (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Пишне цвітіння орхідеї – мрія будь-якого квітникаря. Але дуже часто буває, що ви купуєте вазон з кількома квітконосами, вони відцвітають, і більше екзотична красуня не може випустити кілька квітконосів, радість, якщо хоч один.

Які секрети пишного цвітіння рослини, розповідає експертка в TikTok "Світ орхідей".

Багато світла

Попри деякі упередження, що орхідею не можна тримати на підвіконні, експертка радить поставити вазон на вікно. Так квітка зможе отримати максимум освітлення, що для орхідеї дуже важливо. Головне – без прямих сонячних променів, особливо влітку.

Правильний полив

Своєчасно поливайте орхідею, але не заливайте. Рослина має бути отримувати воду вчасно. Тобто не можна допускати пересушування чи переливу.

Орхідея буде ламатися від квітконосів: секрет пишного цвітіння красуні

Як зробити, щоб орхідея пишно цвіла (фото: freepik)

Добрива

Вносьте добрива своєчасно. Це важливо робити в період вегетації – активного нарощування листя, а також, коли рослина починає випускати квітконоси.

Раніше ми писали, що кімнатні рослини активно підуть в ріст з краплями вітамінів, які можна купити в аптеці.

Також читайте, яке добриво з холодильника змусить вашу орхідею шалено квітнути.

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