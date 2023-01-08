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Чим підживити орхідеї, щоб вони пишно росли і часто квітнули

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Неділя 08 січня 2023 11:36
Чим підживити орхідеї, щоб вони пишно росли і часто квітнули Як правильно підживити орхідею (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Орхідеї будуть активно рости і пишно квітнути, якщо за ними правильно доглядати і вчасно підживлювати.

Про це розповіла в TikTok професійна квіткарка на каналі "Світ орхідей".

Коли треба вносити підживлення

Цю процедуру проводять у період активної вегетації, тобто росту нових листочків, щоб вони були міцними і здоровими.

А також, коли орхідея викидає квітконоси. Таке часто бувають восени, коли стає прохолодніше.

Як вносити добриво і яке краще

Чудово підійде витяжка з біогумусу, яку можна купити, як в спеціалізованих магазинах, так і замовити онлайн. Є спеціальні витяжки "для орхідей".

Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива. Гарно перемішайте.

Чим підживити орхідеї, щоб вони пишно росли і часто квітнули

Орхідеї пишно ростимуть з правильним підживленням (фото: freepik)

Поливати треба із "замочуванням". Залийте добриво у ємність, трохи більшу за горщик з орхідеєю.

Поставте туди орхідею, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб орхідея "напилася".

Раніше ми писали, як зробити так, щоб орхідея викинула одразу кілька квітконосів.

Також дізнайтеся, яке добриво з холодильника змусить вашу орхідею шалено квітнути.

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