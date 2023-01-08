Чим підживити орхідеї, щоб вони пишно росли і часто квітнули
Орхідеї будуть активно рости і пишно квітнути, якщо за ними правильно доглядати і вчасно підживлювати.
Про це розповіла в TikTok професійна квіткарка на каналі "Світ орхідей".
Коли треба вносити підживлення
Цю процедуру проводять у період активної вегетації, тобто росту нових листочків, щоб вони були міцними і здоровими.
А також, коли орхідея викидає квітконоси. Таке часто бувають восени, коли стає прохолодніше.
Як вносити добриво і яке краще
Чудово підійде витяжка з біогумусу, яку можна купити, як в спеціалізованих магазинах, так і замовити онлайн. Є спеціальні витяжки "для орхідей".
Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива. Гарно перемішайте.
Орхідеї пишно ростимуть з правильним підживленням (фото: freepik)
Поливати треба із "замочуванням". Залийте добриво у ємність, трохи більшу за горщик з орхідеєю.
Поставте туди орхідею, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб орхідея "напилася".
Раніше ми писали, як зробити так, щоб орхідея викинула одразу кілька квітконосів.
Також дізнайтеся, яке добриво з холодильника змусить вашу орхідею шалено квітнути.