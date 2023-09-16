Орхідея порадує розкішними квітами: ось чим потрібно підживити рослину

Орхідеї вважаються вимогливими рослинами і період цвітіння рослини досить довгий. Деякі прості засоби допоможуть насолоджуватися цвітінням орхідеї майже весь рік.

Що сприятиме гарному росту орхідеї

Незамінним засобом при вирощуванні орхідей є бананова шкірка. Такий натуральний продукт допоможе стимулювати цвітіння рослини.

Важливо знати, що орхідеї беруть поживні речовини з повітря або води, тому їх слід надавати у рідкій формі.

Також можна використати власно зроблений розчин з води та бананової шкірки. Він містить багато макро- та мікроелементів, тому забезпечуватиме рослину поживними речовинами.

Важливо, що воду після приготування розчину із бананової шкірки слід кип’ятити. Все тому, що існує ризик - рідина може отримати неприємний запах і міститиме шкідливі мікроорганізми, які небажані для кореневої системи.

Як зробити підживку

Щоб зробити добриво з бананової шкірки, додайте нарізану бананову шкірку в місткість з водою і залиште настоюватися протягом семи-десяти днів.

Після цього прокип’ятіть воду протягом п’яти хвилин, щоб усунути запах і вбити шкідливі мікроорганізми.

В кінці остудіть воду, на це знадобиться п’ять-шість годин. Коли все буде готове до вживання, змішайте воду з бананової шкірки зі звичайною водою один до п’яти.

Правила догляду

Орхідеям потрібен регулярний полив. Поливати орхідею варто м’якою водою кімнатної температури. Якщо ви берете воду з-під крана, краще її перекип`ятити і остудити. При поливі використати 2/3 води, а решту вилити.

Проте слід пам’ятати, що рослина швидше пристосується до нестачі води, ніж до її надлишку. При занадто вологому субстраті коріння квітки почне загнивати і вона загине. Окрім цього, у період спокою полив слід зменшити.

Існує два види поливу орхідей: лійкою або повне занурення у воду.

Лійкою поливаємо по всій поверхні до цього часу, поки вода не почне стікати у піддон. Потім трішки потрібно зачекати поки вся рідина не стече на піддон і вилити її.

При зануренні у воду ми опускаємо рослину трохи більше як до середини горщика у воду кімнатної температури на 20-30 секунд, потім піднімають над водою, щоб вона стекла, і ще раз занурюємо.

Після поливу найважливіше - це прослідкувати, щоб коріння не було у воді (тарілочка має бути сухою). Можна тримати орхідеї у спеціальних горщиках - кашпо. У них є підвищення посередині, і тому корінці ніколи не будуть у воді.