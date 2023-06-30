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Як повернути молодість старенькій орхідеї, щоб вона знову пишно квітнула

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П'ятниця 30 червня 2023 17:01
Як повернути молодість старенькій орхідеї, щоб вона знову пишно квітнула Як правильно оживити орхідею (колаж Styler, скриншоти)
Автор: Світлана Мащенко

Екзотичні орхідеї здатні жити на наших підвіконнях до 10 років, а деякі можуть і по 15-20 років радувати крупними квітами і соковитим листям. Щоб рослина якомога довше мала гарний вигляд, варто правильно за нею доглядати і вчасно пересаджувати.

Про те, як це робити, розповіли в Instagram "Світ орхідей".

Коли треба пересаджувати орхідею

Рослину можна пересаджувати з обрізанням зайвого коріння, якщо воно частково відмерло і потребує очищення.

У випадку, коли орхідея має гарне зелене коріння, але його стало забагато і воно вилазить з горщика, можна використати метод перевалки. Тобто дістати коріння з горщика і перевалити в більший, додавши субстрату.

Пересаджують орхідею, коли їй очевидно стає тісно в горщику, а також тоді, коли вона вже відцвіла.

Як пересадити орхідею правильно

Підберіть прозорий горщик більшого розміру, ніж той, в якому росте квітка.

Якщо на орхідеї є старі квітконоси після цвітіння, їх краще видалити. Можна повністю, а можна залишити першу бруньку, щоб рослина випустила з неї новий квітконос.

Зріжте пластиковий горщик акуратно, щоб не пошкодити коріння.

Як повернути молодість старенькій орхідеї, щоб вона знову пишно квітнулаЯк повернути молодість старенькій орхідеї, щоб вона знову пишно квітнула

Поставте орхідею в новий горщик, і заповніть пустоти субстратом. Класичний навповнювач - кора дерев.

Полити орхідею варто перед пересадкою, тому наступний полив - через днів п'ять. Підживити квітку варто через 2-3 тижні.

Як повернути молодість старенькій орхідеї, щоб вона знову пишно квітнулаЯк повернути молодість старенькій орхідеї, щоб вона знову пишно квітнула

Скриншоти: instagram.com/_svit_orkhidey/

Раніше ми писали, яка кімнатна рослина може впливати на жіночу долю.

Також дізнайтеся, як часто треба пересаджувати кімнатні рослини, щоб вони добре росли.

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