Ніколи не робіть такого з орхідеєю: помилка, яка вбиває квітку
Орхідея потребує специфічного догляду, адже квітка - екзотична гостя з південно-східної Азії. Її садять в незвичний субстрат, обов'язково - в прозорі горщики, і поливають нетрадиційно. Тому й підхід до рослини особливий.
Про недопустиму помилку в поводженні з орхідеєю розповіла блогерка з TikTok "Світ орхідей".
Як не можна чинити з орхідеєю
Деякі квітникарі-початківці думають, що при пересаджуванні треба ретельно обрізати коріння орхідеї, бо воно старе, квітці непотрібне і вона скоро наростить нові корінці.
Насправді рослина довго ростить коріння, як, власне і листя, тому "каструвати" квітку не варто. Інакше вона просто-таки може загинути.
Дивіться, як не можна чинити з орхідеєю:
Скріншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey
Інші типові помилки
- Заливання
Не можна заливати горщик з орхідеєю, занурюючи у воду по вінця і залишати квітку надовго. Натомість залийте воду у місткість трохи більшу за горщик з орхідеєю. Поставте туди квітку, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб квітка "напилася". Наступний полив потрібен буде, коли субстрат повністю просохне.
- Рідкий полив
Якщо поливати орхідею раз на місяць, вона може повільно загинути. Листя з часом буде в’янути, а коріння - всихатиметься.
- Частий душ
Якщо часто і повністю заливати всю орхідею водою - у розетку, пазухи, і ніяк не забирати звідти воду, рано чи пізно почнеться процес загнивання.
- Шкідники
Якщо вчасно не боротися зі шкідниками і чекати, поки вони повністю обліплять квітку, орхідея загине.
- Сонячне вікно
Влітку загубити орхідею може сонячне вікно у вашому домі. Якщо опівдні сонце пектиме на квітку, вона згорить від такого навантаження.
Раніше ми писали, кому не можна вручати орхідею в якості подарунка.
Також дізнайтеся, що не можна робити з щойно придбаною орхідеєю.
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