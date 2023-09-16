Орхидея порадует роскошными цветами: вот чем нужно удобрить растение

Орхидеи считаются требовательными растениями и период цветения растения достаточно длинный. Некоторые простые средства помогут наслаждаться цветением орхидеи почти весь год.

Что будет способствовать хорошему росту орхидеи

Незаменимым средством при выращивании орхидей является банановая кожура. Такой натуральный продукт поможет провоцировать цветение растения.

Важно знать, что орхидеи извлекают питательные вещества из воздуха или воды, поэтому их следует предоставлять в жидкой форме.

Также можно использовать собственно сделанный раствор из воды и банановой шкурки. Он содержит много макро- и микроэлементов, поэтому будет обеспечивать растение питательными веществами.

Важно, что воду после приготовления раствора из банановой кожуры следует кипятить. Все потому, что существует риск - жидкость может получить неприятный запах и будет содержать вредные микроорганизмы, нежелательные для корневой системы.

Как сделать подкормку

Чтобы сделать удобрение из банановой шкурки, добавьте нарезанную банановую шкурку в емкость с водой и оставьте настаиваться в течение семи-десяти дней.

Затем прокипятите воду в течение пяти минут, чтобы устранить запах и убить вредные микроорганизмы.

В конце остудите воду, на это уйдет пять-шесть часов. Когда все будет готово к употреблению, смешайте воду из банановой шкурки с обычной водой один до пяти.

Правила ухода

Орхидеям требуется регулярный полив. Поливать орхидею следует мягкой водой комнатной температуры. Если вы берете воду из-под крана, лучше ее перекипятить и остудить. При поливе использовать 2/3 воды, а остальное вылить.

Однако следует помнить, что растение скорее приспособится к недостатку воды, чем к избытку. При слишком влажном субстрате корни цветка начнут загнивать и он погибнет. Кроме того, в период покоя полив следует уменьшить.

Существует два вида полива орхидей: воронкой или полное погружение в воду.

Воронкой поливаем по всей поверхности до тех пор, пока вода не начнет стекать в поддон. Затем немного нужно подождать пока вся жидкость не стечет на поддон и вылить ее.

При погружении в воду мы опускаем растение чуть больше, чем до середины горшка в воду комнатной температуры на 20-30 секунд, затем поднимают над водой, чтобы она стекла, и еще раз погружаем.

После полива самое важное - это проследить, чтобы корни не были в воде (тарелочка должна быть сухой). Можно держать орхидеи в специальных горшках - кашпо. У них есть повышение посередине, и потому корешки никогда не будут в воде.