Організатори Євробачення 2024 змінили правила конкурсу: що треба знати українцям

Зміни для країн "Великої п'ятірки"

Згідно з оновленими правилами проведення пісенного конкурсу Євробачення 2024, перші виступи наживо представників "Великої п'ятірки" та країни-переможниці минулорічного Євробачення відбуватимуться не у фіналі, а в півфіналах конкурсу - разом з іншими учасниками.

Йдеться про те, що представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Швеції вперше виконають свої пісні наживо під час півфіналів конкурсу (тоді як у попередні роки в цей час показували лише короткі уривки з генеральних репетицій кожної з країн).

Крім того, щоб побачити постановки "Великої п'ятірки" та Швеції (які одразу проходять у фінал Євробачення), глядачам не доведеться чекати інтервал-актів - три додаткові виступи в кожному з півфіналів відбуватимуться у перервах між виходом на сцену інших виконавців.

Уточнюється, що у півфіналах країни виступатимуть у той самий вечір, в який вони були обрані для голосування за результатами січневого жеребкування.

У першому півфіналі - 7 травня - виступлять представники Великої Британії, Німеччини та Швеції. Водночас Франція, Італія та Іспанія вийдуть на сцену 9 травня.

Євробачення 2024 чекають мільйони глядачів (скріншот: youtube.com/@EurovisionSongContest)

Голосування триватиме довше

Ще одним нововведенням Євробачення 2024 стане продовження часу для глядацького голосування у фіналі конкурсу.

Воно розпочнеться безпосередньо перед виходом на сцену першого учасника.

Це дозволить глядачам швидше віддати свій голос фавориту, а не чекати завершення виступів усіх конкурсантів, як це було з моменту запровадження глядацького голосування у 1997 році (за винятком 2010 та 2011 років, коли голосування також розпочиналося на початку шоу).

Навіщо змінили правила Євробачення 2024

За словами виконавчого продюсера Євробачення 2024 Ебби Адіельссон, такі зміни:

дадуть країнам "Великої п'ятірки" та країні-переможниці минулорічного Євробачення більш справедливі умови для участі у фіналі (оскільки тепер у них є можливість виступити на сцені півфіналів "по-справжньому"

дозволять глядачам на концерті та перед телевізорами "побачити всі виступи учасників цьогорічного конкурсу наживо перед гранд-фіналом"

дадуть шанувальникам з країн, які не беруть участі в Євробаченні, майже добу, щоб проголосувати за пісні, які їм сподобалися (онлайн-голосування для "решти світу" відкриється одразу після завершення другої генеральної репетиції кожного шоу, що проходить напередодні ввечері, та триватиме до початку прямих ефірів)

"Раніше голосування у фіналі відкривалося після того, як всі 26 учасників завершували свої виступи. Натомість ми хочемо дати глядачам можливість долучитися до голосування від самого початку - якщо ви побачили щось, що вам сподобалося, ви можете одразу ж проголосувати. Звісно, ви можете і дочекатися завершення всіх виступів наприкінці шоу, як це було у попередні роки", - наголосила Адіельссон.

Вона додала, що шведський суспільний мовник SVT має позитивний досвід такого голосування на національному відборі Швеції на Євробачення (Melodifestivalen).

"Крім того, є глядачі в інших частинах світу, які також хочуть проголосувати, і ми хочемо дати їм кращу можливість взяти участь у визначенні результату. Тепер їм не доведеться заводити будильник посеред ночі", - підсумувала експерт.

Варто зазначити, що це, ймовірно, ще не всі зміни в Євробаченні 2024. Подробиці організатори обіцяють повідомити згодом.