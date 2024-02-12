Євробачення 2024: витрата коштів чи спосіб заявити про країну? Що думають українці

У Євробаченні 2024 бере участь й Україна, вже відомо, що нашу країну представлятимуть Jerry Heil і alyona alyona , але це спосіб заявити про країну чи витрата коштів - відповіли українці.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування на сторінці Свої Кривий Ріг.

Україна на Євробаченні - це спосіб заявити про себе чи витрата грошей

Загалом Україна бере участь у пісенному конкурсі з 2003 року і за цей час ми довели, наскільки українці талановита нація. Так, наша країна далеко не завжди переживала гарні часи, але це ніколи не заважало нам демонструвати свою силу, талант і голос.

У 2022 році Україна здобула перемогу завдяки гурту Kalush Orchestra, це було вже у період повномасштабної війни, коли до нас було прикуто багато уваги та й пісня "Stefania", яка розчулила весь світ.

А у 2023 році гурт TVORCHI своїм залізним виступом довели, що Україна бореться різними способами за свою свободу.

Цього року на Євробачення від нашої країни їдуть Jerry Heil і alyona alyona з піснею "Teresa & Maria", яка викликала суперечки.

Що українці думають про Євробачення 2024 (фото: instagram.com/thejerryheil)

Що думають українці про участь України у Євробаченні 2024

Оскільки Євробачення 2024 стало дуже гучною темою для обговорення, то й українці відповіли, що думають про участь нашої країни у конкурсі, точніше, це витрата грошей чи спосіб заявити про себе. І ось, які думки вдалося почути:

"Заявити про країну, це ж ми, це ж наше лице, це наша ідентифікація"

"Напевно, спосіб заявити про Україну"

"Це не на часі, люди на носки військовим повинні збирати своїм коштом, а тут такі гроші виділяються на Євробачення, я вважаю, що це зараз взагалі неважливо. Зараз в країні є важливіші потреби. Швейцарія ж відмовилась від участі через брак коштів, а у нас, напевно, є зайві гроші"

"Це спосіб заявити про нашу країну"

"Я думаю, витрата коштів і я б сказав, що даремно та водночас і спосіб заявити про себе"

"Я не знаю, які там витрати, не слідкую".

Відповіді українців дуже різняться, але були й ті, хто просто утримався і пішов від камер якомога далі.