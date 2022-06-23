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Організатор концертів розповів, як Шатунов ненавидів Україну

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Четвер 23 червня 2022 16:00
Організатор концертів розповів, як Шатунов ненавидів Україну Юрій Шатунов був українофобом (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)
Автор: Дмитрий Войналович

23 червня стало відомо, що помер Юрій Шатунов. У мережі багато хто сумує за кумиром молоді 1980-х, згадуючи "нетлінні" хіти гурту Ласковый май, солістом якого був Юрій.

Спостерігається цей сум навіть в українському сегменті соціальних мереж. Можливо, це через те, що більшість українців не знають цікавий факт про співака - він був українофобом.

Про це стало відомо з публікації відомої піарниці Анни Салати, яка у своєму телеграм-каналі Я вам пишу! запостила повідомлення концертного організатора, що працює з багатьма іменитими артистами у Європі.

"Звісно, не хочеться руйнувати дитячі спогади… Але. Починаючи з 2014 року, кожного разу, коли йому (Юрію Шатунову - ред.) телефонували з запитом на приватний виступ у Європі, дізнаючись, що замовник з України, він незмінно відповідав, що ми тут всі "кінчені, бандерівці, нацисти і фашисти". І що він не збирається співати перед людьми, які не поважають "вєлікую рассєю". Ось і Юра", - розповів організатор, який не бажає розкривати своє ім'я.

Організатор концертів розповів, як Шатунов ненавидів Україну

Скриншот повідомлення про Шатунова (t.me/yavampishuru)

Не вірити чоловіку підстав немає, адже він з початком повномасштабного вторгнення долучився до ініціативи Салати, в рамках якої вона булить і цькує російських виконавців, які підтримують Путіна й вбивства мирних українців "Z"-терористами.

Організатор концертів розповів, як Шатунов ненавидів Україну

Юрій Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

Зауважимо, що Шатунов публічно ніяк не висловлювався про війну в Україні. Зате регулярно вітав своїх шанувальників з 9 травня, 23 лютого та іншими радянськими святами, які нібито підкреслюють "велич Росії".

При цьому, його дружина і діти живуть в Німеччині і, як говорив в одному з інтерв'ю співак, перевозити їх в РФ він не хоче.

Організатор концертів розповів, як Шатунов ненавидів Україну

Юрій Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

Деталі смерті Юрія Шатунова

Нагадаємо, що Шатунов помер у ніч на 23 червня.

Напередодні виконавець пісень "Седая ночь", "Белые розы", "Детство", "Розовый вечер" відпочивав з друзями, а вранці вони збиралися на риболовлю.

"Артист випивав пиво з товаришами, закушуючи раками, і відчув нездужання. Став скаржитися друзям на серце. Таблеток в будинку не виявили, і друзі самі повезли Шатунова в найближчу поліклініку на машині", - пишуть росЗМІ.

У кареті "швидкої" у Юрія зупинилося серце, але медики його запустили знову.

Однак коли 48-річного співака завезли в приймальне відділення лікарні, "мотор" артиста зупинився остаточно.

Лікарі намагалися реанімувати Шатунова, але врятувати не змогли - він помер від гострого інфаркту міокарда.

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