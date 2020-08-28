Ореховый Спас 2020: что категорически запрещено делать в праздник

Ореховый Спас завершит цикл из трех Спасов, который украинцы традиционно празднуют в августе. В этот день - 29 августа - принято было заканчивать сбор урожая и нести в храм на освящение дары полей и лесов. О каких важных традициях и табу этого дня нужно помнить - читайте в нашем материале.

По церковному календарю, третий Спас называют Нерукотворным - полное название - Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. В Библии описано чудесное исцеление царя Авгаря в Эдессе, который страдал от язв. А полотно, которым вытер лицо Иисус Христос, исцелило правителя. Считается, что облик Спасителя на полотне стал прообразом первых икон с изображением Сына Божьего.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

На службу в храм в этот день принято приносить орехи, хлеб, лен, полотно, зерно. После посещения храма выпечкой угощали всех, кто нуждается. А вот отказывать просящим, запрещалось - большой грех.

Праздновать этот Спас нельзя так бурно, как Медовый или Яблочный. На Ореховый Спас нет ограничений по работе. Напротив, в это время нельзя лениться, ведь нужно успеть собрать урожай, и начать заготовки на зиму.

День принято было закончить мытьем в бане с вениками из орешника.

Нельзя 29 августа ссориться, желать кому-либо зла. Иначе загаданное может вернуться бумерангом.

Ранее мы писали, когда праздновать и что обязательно нужно освятить в храме на Ореховый Спас 2020.

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