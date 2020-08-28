Горіховий Спас 2020: що категорично заборонено робити у свято

Горіховий Спас завершить цикл з трьох Спасів, який українці традиційно святкують в серпні. У цей день - 29 серпня - прийнято було закінчувати збір врожаю і нести до храму на освячення дари полів і лісів. Про які важливі традиції і табу цього дня потрібно пам'ятати - читайте в нашому матеріалі.

За церковним календарем, третій Спас називають Нерукотворним - повна назва - Перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа. В Біблії описано чудесне зцілення царя Авгаря в Едессі, який страждав від виразок. А полотно, яким витер обличчя Ісус Христос, зцілило правителя. Вважається, що образ Спасителя на полотні став прообразом перших ікон із зображенням Сина Божого.

Що не можна робити на Горіховий Спас

На службу в храм в цей день заведено приносити горіхи, хліб, льон, полотно, зерно. Після відвідин храму випічкою пригощали всіх, хто потребує. А ось відмовляти тим, хто просить, заборонялося - великий гріх.

Святкувати цей Спас не можна так бурхливо, як Медовий або Яблучний. На Горіховий Спас немає обмежень по роботі. Навпаки, в цей час не можна лінуватися, адже потрібно встигнути зібрати врожай, та почати заготовки на зиму.

День прийнято було закінчити миттям в лазні з віниками з ліщини.

Не можна 29 серпня сваритися, бажати комусь зла. Інакше загадане може повернутися бумерангом.

Раніше ми писали, коли святкувати і що обов'язково потрібно освятити в храмі на Горіховий Спас 2020.

Також ми приводили текст молитви на Успіння Богородиці, яка допоможе виконати найзаповітніші бажання.