Ореховый Спас 2020: когда праздновать и что обязательно нужно освятить в храме

Ореховый Спас также называют Хлебным и празднуют в конце августа
Ореховый Спас станет третьим и последним августовским спасом, который украинцы отпразднуют уже в субботу, 29 августа. Праздник также называют Хлебным, ведь он знаменует окончание сбора урожая. Что можно и нельзя делать в большой праздник, что отнести в храм на освящение - читайте в нашем материале.
По традиции в этот день или накануне пекли хлеб из муки нового помола, а также запасались впрок зерном и орехами на зиму.
Интересно, что по приметам, в один год не могло быть одинаково хорошего урожая орехов и пшеницы. То есть, богатый сбор зерновых говорил, что в следующем году будет много орехов, и наоборот.
Традиционно на освящение несут плоды орехов, а также ореховые ветви. Можно взять с собой свежий хлеб, другую выпечку.
Нередко освящали лен или полотно из которого затем шили одежду. Считалось, что материя становилась целительной.
Также принято было святить колодцы и другие источники с питьевой водой.
Ореховый Спас отмечается на следующий день после Успения Богородицы. Согласно церковному календарю, праздник называют Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.
Связан праздник с чудесным исцелением царя Авгаря в Эдессе. Он страдал от язв на теле, а полотенце, которым вытер лицо Иисус Христос, вылечило правителя. На полотне отобразился лик святого, оно стало прообразом первых икон с изображением Иисуса Христа. Поэтому Спас называют также Нерукотворным.
В этот день заканчивали сбор урожая и приносили в храм на освящение часть собранного: орехи, хлеб, лен и так далее. После службы выпечкой угощали нуждающихся, подавали милостыню. А отказать просящему в этот день считалось большим грехом.
В этот день принято было собираться за семейным столом и благодарить Спасителя за урожай. Поскольку Успенский пост заканчивался накануне, на стол ставили сдобный каравай, мясные и рыбные блюда.Третий Спас также назывался Холодным. Ведь дни сокращались, становилось прохладнее, больше осадков.
Праздновали этот Спас не столь бурно, как Медовый или Яблочный. Ведь главное сейчас - не расслабляться и сделать больше заготовок на зиму. День принято было закончить мытьем в бане с вениками из орешника.
Нельзя в этот день ссориться, желать кому-либо зла. Иначе загаданное может вернуться бумерангом.
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