Опытные огородники всегда так делают с листьями огурцов, чтобы собирать богатый урожай

Зачем на самом деле обрезать листья огурцов

Как пишут эксперты, во-первых, большого размера листья на огуречных плетях создают тень. А это не по нраву ни зрелым плодам, ни самому растению.

Во-вторых, без обрезки зелень может зарастать густо и обильно. А вот сами плоды могут вырастить мелкими и невзрачными.

В-третьих, если огурцы растут в теплице, обрезка улучшит вентиляцию, снизит влажность и снизит риск развития плесени и грибка.

Как правильно обрезать листья

В первую очередь, надо удалить все, что наросло на нижнем уровне. Также убирают пустые соцветия.

Кроме того, нужно обрезать листья и побеги, которые растут вниз и лежат на земле. Избавиться надо и от пожелтевших листьев, мелких боковых побегов.

В гибридных сортах удаляют еще и верхушку, выше шестого листа. При этом надо оставить три здоровых и развитых побега. Если сорт - обычный, то формируется лишь один основной стебель.