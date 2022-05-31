RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Досвідчені городники завжди так роблять з листям огірків, щоб збирати багатий урожай

Фото: Як правильно вирощувати огірки (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Що може бути краще хрумких запашних огірків, вирощених на власному клаптику землі? Є багато способів підвищити урожайність овочів. І один з них - обрізка листя.

Як правильно це робити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Навіщо насправді обрізати листя огірків

Як пишуть експерти, по-перше, великого розміру листя на огіркових батогах створюють тінь. А це не до вподоби ні зрілим плодами, ні самій рослині.

По-друге, без обрізки зелень може заростати густо та рясно. А от самі плоди можуть виростити дрібними і непоказними.

По-третє, якщо огірки ростуть у теплиці, обрізка покращить вентиляцію, знизить вологість та знизить ризик розвитку цвілі та грибка.

Як правильно обрізати листя

У першу чергу, треба видалити все, що наросло на нижньому рівні. Також прибирають порожні суцвіття.

Крім того, треба обрізати листя та пагони, які ростуть вниз і лежать на землі. Позбавитися треба й від пожовклого листя, дрібних бічних пагонів.

У гібридних сортах видаляють ще й верхівку, вище шостого листка. При цьому треба залишити три здорові та розвинені пагони. Якщо сорт - звичайний, то формується лише одне основне стебло.

Раніше ми писали, як легко прискорити урожай огірків такими способами.

Також городникам розповіли, що ще можна встигнути посадити і посіяти в червні 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огород