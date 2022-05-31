Огурцы созреют на 2-3 недели раньше: простые способы "ускорить" урожай

Огурцы быстрее будут расти благодаря простым "подручным" удобрениям. Специалисты говорят, что начать собирать урожай хрустящих плодов вы сможете на 2-3 недели раньше, если будете следовать некоторым простым советам.

Как это сделать - читайте ниже в нашем материале

Как говорят эксперты многое зависит от стимуляторов роста. При этом не обязательно покупать "спецхимию". Народные способы так же эффективны. Кроме того можно смело сочетать и магазинные удобрения и подручные.

Дрожжи

Возьмите теплую воду (не ниже 34 градусов) - 0,5 литра,

Сухие дрожжи - 5 г

Сахар - 1/2 чайной ложки

Смешайте компоненты, дайте настояться 10 минут и добавьте 5 литров воды.

Неплохо добавить к смеси "Хеллатин калий" (до 20 грн) и настоять смесь еще 4 часа. Поливайте из расчета 0,5 литра на одно растение, но лишь свежим раствором.

Хлеб

Возьмите 0,5 кг черствого хлеба, дрожжей и сорняков, ведро воды. Все совместите и настаивайте двое суток. Перед применением процедите и приступайте к поливу.

Зола

В одном ведре воды (10 л) растворите 20 столовых ложек золы. Такую смесь надо настаивать 1-1,5 недели, периодически перемешивать.

Перед применением процедите и поливайте под корень из расчета 0,5 литра на одно растение.