Испытание на прочность: что будет с курсом доллара в Украине

Курс доллара в Украине (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Эксперт рассказал, как доллар поведет себя относительно гривны в ближайшее время

Курс доллара в Украине в ближаюшую неделю продолжит показывать положительную динамику относительно гривны. Эксперт прогнозирует, что отметка 25 гривен - это не предел, и национальная валюта продолжит укрепляться.

Так, за минувшую неделю доллар к гривне снизился на всех сегментах рынка на 0,2-0,9%. Официальный курс упал с 25,14 до 25,08 гривен. На межбанке зафиксировали такую динамику спроса и предложения - с 25,28/25,30 до 25,04/25,07 гривен. Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на аналитика Вадима Иосуба.

Эксперт предполагает, что снижение курса доллара продолжится и на этой неделе.

Курс доллара в Украине (фото: npr.org)

"На наступившей неделе доллар на межбанке вновь испытает на прочность уровень 25 грн. Курс покупки наличного доллара уже преодолел эту отметку", - говорит Иосуб.

По прогнозу аналитика, курс наличного доллара в банках может установится на уровне 24,8/25,1 гривен.

Кроме того, Вадим Иосуб отмечает, что с начала 2019 года национальная валюта относительно доллара окрепла на 9%, а за минувшие 12 месяцев - более чем на 12%.

Стоит отметить, что темпы укрепления гривны заняли второе место, уступив лишь турецкой лире.

К слову, недавно эксперты рассказали, что из продуктовой корзинки подорожает осенью, а что, наоборот, упадет в цене.