Опуститься ще нижче: експерт дав несподіваний прогноз по курсу долара

Прогноз курсу долара в Україні (Фото: РБК-Україна)

Експерти спрогнозували курс долара на найближчий час

Курс долара в Україні в останні тижні опускається все нижче і нижче, і економічні експерти прогнозують, що він може пробити і абсолютно неймовірну позначку - в 20 гривень за один долар. Про це пише видання "Сьогодні".

Експерт у сфері економіки Тарас Козак вважає, що на курс валюти в найближчий час може істотно вплинути прийняття закону про ринок землі і чесна приватизація.

"Якщо закон дозволить купувати землю іноземцям, вони будуть заводити в Україну мільярди доларів і тут міняти їх на гривню, щоб купити землю. Також, якщо буде чесна приватизація, і бізнес – іноземний та український – почне завозити гроші з-за кордону або брати дешеві кредити в іноземних банках. Приплив валюти може вирости дуже суттєво", - зазначив Козак.

Прогноз по курсу долара в Україні ( Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, він вважає, що якщо Національний Банк України буде продовжувати відносно валюти таку ж політику, як і зараз, то курс може опуститися до 20 гривень за один долар.

"Якщо ми будемо розуміти, що завтра в країну підуть ешелони доларів, то банки почнуть позбавлятися від доларів вже сьогодні, бо завтра долар буде дешевше. Тобто, фінансові установи грають на випередження, і вони будуть позбавлятися від долара заздалегідь. То ж будуть робити і громадяни. І в результаті курс долара опуститься", - зазначив експерт.

Прогноз по курсу долара на найближчий тиждень зробив і старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб у коментарі для видання "Факти".

"Курс долара інтенсивно знижується, починаючи з середи, і на ранкових торгах п'ятниці на міжбанку подолав рівень 24,5, точно так само, як раніше опустився нижче іншого круглого рівня – 25 гривень. Підтверджується заявf НБУ, що регулятор, купуючи валюту в резерви, не протидіє ринковим тенденціям і не "захищає" ніякі рівні курсу. На найближчий тиждень ми очікуємо подальшого курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,2 гривень, а готівковий долар у банках – близько 24,1-24.5 гривень", - пояснив експерт.