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Опубліковано мапу закладів в Україні, які працюють під час відключення світла

Де знайти заклади, які працюють під час відключення світла (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні діють аварійні та віялові відключення світла, за яких багатьом людям доводиться стикатися з проблемою непрацюючих магазинів, аптек, поштових відділень. Однак частина з них зуміли впоратися з проблемою і продовжують приймати клієнтів навіть за блекауту.

Такі заклади відзначили на окремій карті, яку створив сайт "ЛУН місто".

Де подивитись, які заклади працюють під час відключення світла

На інтерактивній карті позначили підприємства, які мають автономні джерела живлення і не закриваються під час відключення світла.

До них відносяться: магазини, заправки, аптеки, поштові відділення, кафе, ресторани, місця для коворкінгу та інше.

Карту можна переглянути на офіційному сайті. Також вона доступна в окремій програмі, яку можна скачати на телефон.

Карта працюючих закладів під час блекауту (misto.lun.ua)

Вона постійно оновлюється завдяки заявкам від власників бізнесу. Якщо підприємці хочуть, щоб їхній заклад з'явився на карті, необхідно заповнити заявку та надіслати її організаторам проекту.

А власникам мережевого бізнесу слід звернутись на пошту misto@lun.ua.

Нагадаємо, що після 10 жовтня і далі Україна зазнала масових ракетних обстрілів, після яких було пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

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До речі, експерт із виживання поділився корисними лайфхаками, що робити при зникненні опалення.

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відключеня світла