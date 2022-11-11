Коли нема, де розігріти: Клопотенко назвав страви, які можна їсти холодними
Після масового ракетного обстрілу Росії по Україні багато людей залишаються без світла годинами. Вони стикаються з проблемою, що їжу неможливо розігріти.
Які страви залишаються смачними, навіть холодними, розповів кулінар Євген Клопотенко на сайті.
Які страви можна їсти холодними
Буженіна
Приготуйте, поки є світло буженину. Добре пропечена вона неймовірно м'яка. Вона може певний час зберігатись без холодильника. Зробіть з нею бутерброд, доповніть смак гірчицею або хріном, подайте з тушкованою капустою, вареним яйцем або відвареною картоплею.
Буженину дуже смачно їсти холодною (фото: klopotenko.com)
Тушкована капуста
Такий гарнір підійде для м'ясних та рибних страв. Просто потушкуйте капусту. Підійде як білокачанна, так і червонокачанна та савойська. А щоб отримати аромат та смак з димком, додайте трохи чорносливу. Ця страва буде як у теплому вигляді, так і в охолодженому, а ще зручно взяти з собою. Вживайте тушковану капусту з цільнозерновим хлібом, запеченим м'ясом та свіжими овочами за бажанням.
Печінковий торт
Цю страва дуже смачно їсти охолодженою. Для печінкових млинців можна придумати будь-яку начинку. Дуже популярна смажена терта морква з цибулею. А для більшої соковитості до цих овочів додають ще сметану чи майонез. Якщо хочеться чогось вишуканого, з'єднайте крем-сир із ягодами смородини. Подавайте з хлібом, замоченою раніше гречкою або кус-кусом та овочевим салатом. Без холодильника ця страва довго не зберігається, тому, якщо раптом вимкнули світло, з'їжте її першою.
Мінтай у паніровці
Смажена риба теж не потребує підігріву. Приготуйте мінтай у хрумкій паніровці з манки. Щоб шматочки були схожі на нагетси, візьміть очищене від кісток філе. Обов'язково полийте лимонним соком для більш насиченого смаку.
Мінтай у паніровці (фото: klopotenko.com)
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