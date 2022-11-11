Опубликована карта заведений в Украине, которые работают во время отключения света

В Украине действуют аварийные и веерные отключения света, при которых многим людям приходиться сталкиваться с проблемой неработающих магазинов, аптек, почтовых отделений. Однако часть из них сумели справиться с проблемой и продолжают принимать клиентов даже при блэкауте.
Такие заведения отметили на отдельной карте, которую создал сайт "ЛУН город".
На интерактивной карте обозначили предприятия, которые обладают автономными источниками питания и не закрываются во время отключения света.
К ним относятся: магазины, заправки, аптеки, почтовые отделения, кафе, рестораны, места для коворкинга и прочее.
Карту можно посмотреть на официальном сайте. Также она доступна в отдельном приложении, которое можно скачать на телефон.
Она постоянно обновляется за счет заявок от владельцев бизнеса. Если предприниматели хотят, чтобы их заведение появилось на карте, необходимо заполнить заявку и отправить ее организаторам проекта.
А владельцам сетевого бизнеса следует обратиться на почту misto@lun.ua.
Напомним, что после 10 октября и дальше Украина подверглась массовым ракетным обстрелам, после которых было повреждено 40% энергетической инфраструктуры.
Читайте также, Клопотенко назвал блюда, которые можно есть холодными.
Кстати, эксперт по выживанию поделился полезными лайфхаками, что делать при исчезновении отопления.