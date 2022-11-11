Опубликована карта заведений в Украине, которые работают во время отключения света

Где посмотреть, какие заведения работают во время отключения света

На интерактивной карте обозначили предприятия, которые обладают автономными источниками питания и не закрываются во время отключения света.

К ним относятся: магазины, заправки, аптеки, почтовые отделения, кафе, рестораны, места для коворкинга и прочее.

Карту можно посмотреть на официальном сайте. Также она доступна в отдельном приложении, которое можно скачать на телефон.

Карта работающих заведений во время блекаута (misto.lun.ua)

Она постоянно обновляется за счет заявок от владельцев бизнеса. Если предприниматели хотят, чтобы их заведение появилось на карте, необходимо заполнить заявку и отправить ее организаторам проекта.

А владельцам сетевого бизнеса следует обратиться на почту misto@lun.ua.

Напомним, что после 10 октября и дальше Украина подверглась массовым ракетным обстрелам, после которых было повреждено 40% энергетической инфраструктуры.