Що робити за відсутності опалення: експерт з виживання поділився корисними лайфхаками

В Україні незабаром похолодає і це означає, що частина жителів нашої країни почнуть мерзнути у своїх будинках. Ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру та обстріл прифронтових міст призвели до того, що опалення є не скрізь.

Експерт із виживання Ігор Молован розповів в ефірі " Суспільне ", як українцям підготувати квартири та яку техніку варто купити на випадок відключення опалення.

Насамперед Молодан порекомендував уклеїти вікна або посилити їх енергозберігаючою плівкою, якщо вікна у квартирі металопластикові.

"Штори повинні бути прошарком між самою кімнатою та зовнішньою частиною приміщення, тобто вікном - це додатковий шар повітря", - наголошує експерт.

За відсутності опалення він рекомендує вибрати одну кімнату, де мешкатиме вся родина. Одне приміщення значно легше утеплити та обігріти, ніж повністю всю квартиру.

Молодан рекомендує використовувати туристичний досвід – спальні мішки та намети.

"У наметах краще зробити мікроклімат, корисніший для організму, якщо буде надовго відключено опалення. Якщо будуть великі мінусові температури, то намет зігріти в самому приміщенні буде легше", - пояснив експерт.

Також він порекомендував заздалегідь купити речі, які не потребують електроенергії - акумуляторні батареї, до яких можна придбати автономний обігрівач для автомобілів, генератори, газові пальники (чим більше об'єм, тим краще), керамічні обігрівачі для балонів і так далі.

"Це можуть бути навіть окопні свічки, які роблять з картону та парафіну. Вони потужніші й можуть використовуватися для підігріву (не обігріву) приміщення. Електричні простирадла, якщо буде світло", - додав Молодан.