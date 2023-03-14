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Опіки, висипання та подразнення: чому не варто лікуватися йодовою сіточкою

Чому не варто застосовувати сіточку з йоду під час застуди (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Кашель, нежить, дефіцит йоду, слабкий імунітет - від всіх цих проблем лікарі рекомендували позбавлятися за допомогою сіточки з йоду. Цей спосіб вважається давно застарілим і, крім того, що він не має жодної ефективності, він ще й небезпечний.

Чому не варто довіряти міфу про сіточку з йоду, розповіли в Telegram-каналі "Бережи себе".

Чому не можна робити сіточки з йоду

Сіточкою з йоду лікували багато різних захворювань, особливо ті, які пов'язані із захворюванням щитовидної залози. Однак цей застарілий спосіб лікування неприємностей зі здоров'ям не просто не працює, а й несе небезпеку.

Насамперед йдеться про несвоєчасне звернення до лікаря при симптомах вірусного захворювання, порушення в роботі щитовидної залози, подразнення і навіть опіки. Особливо це стосується вразливого організму дітей.

Як працює така сіточка з йоду

Розчин йоду швидко проникає крізь шкіру і при регулярному нанесенні може призвести до висипів та локальних опіків.

Завдяки розігріваючим здібностям, сіточка ненадовго посилить мікроциркуляцію крові в конкретному місці на шкірі. І точно не впорається з кашлем, нежитю та іншими симптомами застуди.

А що з дефіцитом йоду?

Експерти стверджують, що визначати дефіцит йоду за допомогою сіточки – не ефективно. І немає сенсу намагатися збагатити організм йодом за допомогою такої сіточки.

Щоб уникнути дефіциту йоду, потрібно додати до раціону йодовану сіль, морську рибу, шпинат, яйця, горіхи та інші продукти, які багаті на цей мікроелемент.

"Якщо ви помітили у себе такі симптоми, як постійна втома, слабкість, збільшення розмірів щитовидної залози, порушення обмінних процесів, різка зміна ваги – не відкладайте візит до сімейного лікаря. При необхідності ви отримаєте направлення до ендокринолога", – рекомендують медики.

До речі, раніше ми писали про те, що лікарі назвали найкращі ліки проти болю у горлі.

А також ми писали про те, чому не можна лікувати стоматит у дітей "синькою".

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