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Ожоги, сыпь и раздражение: почему не стоит лечиться йодовой сеточкой

Почему не стоит применять сеточку из йода при простуде (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Кашель, насморк, дефицит йода, слабый иммунитет - от всех этих проблем врачи рекомендовали избавляться с помощью сеточки из йода. Этот способ считается давно устаревшим и кроме того, что он не имеет никакой эффективности, он еще и опасен.

Почему не стоит доверять мифу о сеточке из йода, рассказали в Telegram-канале "Бережи себе".

Почему нельзя делать сеточки из йода

Сеточкой из йода лечили много разных заболеваний, особенно те, которые связаны с заболеванием щитовидной железы. Однако этот устаревший способ лечения всяких неприятностей со здоровьем не просто не работает, а и несет опасность.

В первую очередь, речь идет о несвоевременном обращении к врачу при симптомах вирусного заболевания, нарушение в работе щитовидной железы, раздражения и даже ожоги. Особенно это касается организма детей.

Как работает такая сеточка из йода

Раствор йода быстро проникает сквозь кожу и при регулярном нанесении может привести к высыпаниям и локальным ожогам.

Благодаря разогревающим способностям, сеточка ненадолго усилит микроциркуляцию крови в конкретном месте на коже. И точно не справится с кашлем, насморком и другими симптомами простуды.

А что с дефицитом йода?

Эксперты утверждают, что определять дефицит йода с помощью сеточки - не эффективно. И нет смысла пытаться обогатить организм йодом с помощью такой сеточки.

Чтобы избежать дефицита йода, нужно добавить в рацион йодированную соль, морскую рыбу, шпинат, яйца, орехи и другие продукты, которые богаты этим микроэлементом.

"Если вы заметили у себя такие симптомы, как постоянная усталость, слабость, увеличение размеров щитовидной железы, нарушение обменных процессов, резкое изменение веса - не откладывайте визит к семейному врачу. При необходимости вы получите направление к эндокринологу", - рекомендуют медики.

Кстати, ранее мы писали о том, что врачи назвали самое лучшее лекарство от боли в горле.

А также мы писали о том, почему нельзя лечить стоматит у детей "синькой".

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