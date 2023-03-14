Ожоги, сыпь и раздражение: почему не стоит лечиться йодовой сеточкой

Почему нельзя делать сеточки из йода

Сеточкой из йода лечили много разных заболеваний, особенно те, которые связаны с заболеванием щитовидной железы. Однако этот устаревший способ лечения всяких неприятностей со здоровьем не просто не работает, а и несет опасность.

В первую очередь, речь идет о несвоевременном обращении к врачу при симптомах вирусного заболевания, нарушение в работе щитовидной железы, раздражения и даже ожоги. Особенно это касается организма детей.

Как работает такая сеточка из йода

Раствор йода быстро проникает сквозь кожу и при регулярном нанесении может привести к высыпаниям и локальным ожогам.

Благодаря разогревающим способностям, сеточка ненадолго усилит микроциркуляцию крови в конкретном месте на коже. И точно не справится с кашлем, насморком и другими симптомами простуды.

А что с дефицитом йода?

Эксперты утверждают, что определять дефицит йода с помощью сеточки - не эффективно. И нет смысла пытаться обогатить организм йодом с помощью такой сеточки.

Чтобы избежать дефицита йода, нужно добавить в рацион йодированную соль, морскую рыбу, шпинат, яйца, орехи и другие продукты, которые богаты этим микроэлементом.

"Если вы заметили у себя такие симптомы, как постоянная усталость, слабость, увеличение размеров щитовидной железы, нарушение обменных процессов, резкое изменение веса - не откладывайте визит к семейному врачу. При необходимости вы получите направление к эндокринологу", - рекомендуют медики.