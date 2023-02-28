Жодних полоскань і льодяників: лікар назвала найкращі ліки від болю в горлі
Лікар назвала найкращі засоби від болю в горлі (фото: freepik_com)
Біль у горлі зазвичай з'являється як один із симптомів простудних захворювань. Часом буває так, що цей симптом стає чи не єдиним. Для усунення такого болю багато лікарів рекомендують полоскання та різні льодяники.
Педіатр та дитячий інфекціоніст, лікар доказової медицини Олена Луцька на своїй сторінці в Instagram назвала засоби від болю в горлі, які справді варто використовувати.
Топ-рекомендації при болі у горлі
- Ібупрофен або парацетамол для знеболювання у дозах відповідно до ваги.
- Спреї не можна дітям віком до 4 років. Вони можуть спричиняти стеноз.
- Дітям віком від 4 до 6 років можна дати бендазимін для знеболювання.
- Не використовуйте ліки з лідокаїном. Вони викликають тяжкі ускладнення з боку крові.
- Колір горла не слід лікувати. "Червоне горло" – не діагноз.
- Хлорфіліпт, люголь - шкідливі
- Лісобакт – не працює
- Полоскання – не несуть користі.
- Якщо дитині більше ніж 3 роки, температура вище 38 градусів, немає кашлю і нежиті – потрібно виключити стрептококові ураження. Запитайте у лікаря про стрептотест.
- Якщо стрептокока немає – антибіотики не потрібні.
"Морозиво - найкращий помічник при болях у горлі", - наголосила Луцька.
До речі, раніше ми писали про те, що лікарі розвінчали найголовніший міф про полоскання горла.
А також розповідали про те, що лікарка повідомила про симптоми та небезпеку скарлатини.