Opera представила новий браузер, який допоможе зняти стрес і відволіктися від роботи

Opera представила новий браузер Opera Air, орієнтований на усвідомленість і психоемоційне благополуччя. У ньому є нагадування про перерви, дихальні вправи і набір розслаблюючих звукових пейзажів, що допомагають користувачам як зосередитися, так і знизити рівень стресу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

"Ми вирішили вивчити науково обґрунтовані способи допомогти нашим користувачам орієнтуватися в інтернеті так, щоб це допомагало їм почуватися краще й ефективніше", - каже Мохамед Салах, старший директор із продуктів Opera.

Opera Air має напівпрозорий дизайн і плаваючу бічну панель для використання функцій усвідомленості.

Коли потрібно зосередитися на роботі, функція Boosts пропонує музику, амбієнтні звуки та бінауральні ритми. У кожному вусі відтворюються дещо різні частоти, що створює сприйнятливу третю частоту в мозку. Припускається, що це допомагає розслабитися або зосередитися.

Звукові пейзажі можна налаштувати на відтворення від 15 хвилин до нескінченності та призупиняти їх через бічну панель у будь-який час.

Функція "Boosts", доступна в Opera Air, використовує бінауральні ритми, слухову техніку (фото: Opera Newsroom)

Нагадування про перерви являє собою іконку, що складається з трьох ліній, у бічній панелі, яка тьмяніє, поки ви працюєте - можна налаштувати тривалість.

Щойно іконка повністю зникає, вона нагадує про необхідність зробити перерву. У цей момент Opera Air пропонує дихальні вправи, розтяжки шиї, "повне сканування тіла" і керовані медитації, тривалістю до 15 хвилин.

Opera Air приєднується до стандартного браузера Opera та ігрового браузера Opera GX у лінійці. Як і інші браузери Opera, він включає вбудований блокувальник реклами і безкоштовний VPN, а також доступ до ШІ-помічника Aria на базі ChatGPT. Opera Air вже доступний для безкоштовного скачування на Mac і Windows.