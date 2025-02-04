Opera представила новый браузер, который поможет снять стресс и отвлечься от работы

Opera представила новый браузер Opera Air, ориентированный на осознанность и психоэмоциональное благополучие. В нем есть напоминания о перерывах, дыхательные упражнения и набор расслабляющих звуковых пейзажей, помогающих пользователям как сосредоточиться, так и снизить уровень стресса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

"Мы решили изучить научно обоснованные способы помочь нашим пользователям ориентироваться в интернете так, чтобы это помогало им чувствовать себя лучше и эффективнее”, - говорит Мохамед Салах, старший директор по продуктам Opera.

Opera Air имеет полупрозрачный дизайн и плавающую боковую панель для использования функций осознанности.

Когда нужно сосредоточиться на работе, функция Boosts предлагает музыку, амбиентные звуки и бинауральные ритмы. В каждом ухе воспроизводятся немного разные частоты, что создает воспринимаемую третью частоту в мозге. Предполагается, что это помогает расслабиться или сосредоточиться.

Звуковые пейзажи можно настроить на воспроизведение от 15 минут до бесконечности и приостанавливать их через боковую панель в любое время.

Функция "Boosts", доступная в Opera Air, использует бинауральные ритмы, слуховую технику (фото: Opera Newsroom)

Напоминание о перерывах представляет собой иконку, состоящую из трех линий, в боковой панели, которая тускнеет, пока вы работаете - можно настроить продолжительность.

Как только иконка полностью исчезает, она напоминает о необходимости сделать перерыв. В этот момент Opera Air предлагает дыхательные упражнения, растяжки шеи, "полное сканирование тела" и руководимые медитации, продолжительностью до 15 минут.

Opera Air присоединяется к стандартному браузеру Opera и игровому браузеру Opera GX в линейке. Как и другие браузеры Opera, он включает встроенный блокировщик рекламы и бесплатный VPN, а также доступ к ИИ-помощнику Aria на базе ChatGPT. Opera Air уже доступен для бесплатного скачивания на Mac и Windows.