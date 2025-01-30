Google готує несподіване вимкнення в Chrome: кого це торкнеться і як уникнути

Google оголосила про нову політику для браузера Chrome, згідно з якою функцію синхронізації буде відключено, якщо браузер не оновлювали протягом кількох років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google .

Деталі змін

Починаючи з початку 2025 року, Chrome Sync перестане працювати на застарілих версіях браузера. Обмеження торкнеться версій, яким понад чотири роки.

Користувачі таких версій побачать повідомлення з проханням оновити Chrome, щоб "почати синхронізацію" або "продовжити використання даних Chrome в акаунті Google".

"З початку 2025 року Chrome Sync (використання і збереження даних в акаунті Google) перестане працювати на версіях Chrome, яким понад чотири роки. Якщо ваша версія браузера застаріла, ви можете побачити повідомлення про помилку: "Оновіть Chrome, щоб почати синхронізацію" або "Оновіть Chrome, щоб продовжити використовувати дані Chrome у вашому акаунті Google", - пояснили в Google.

За замовчуванням оновлення Chrome увімкнені та застосовуються під час перезапуску браузера, тому на більшість користувачів ця зміна не вплине. Вона торкнеться лише тих, хто відключив оновлення вручну або використовує застарілу операційну систему, яка не підтримує нові версії Chrome.

Навіть у такому разі багато хто зможе використовувати версії браузера, випущені в останні чотири роки. Наприклад, Windows 7, підтримка якого завершилася у 2020 році, все ще дозволяє оновитися до Chrome 109, випущеного у 2023 році. Це означає, що користувачі Windows 7 збережуть можливість синхронізації приблизно до 2027 року.