Анонімність в один клік. 5 безкоштовних браузерів, які повністю конфіденційні

Інтернет сповнений загроз для вашої приватності: сайти збирають дані, рекламні трекери стежать за кожним кроком, а багато сервісів нав'язують непотрібні кукі. Але захистити себе простіше, ніж здається - достатньо вибрати правильний браузер.

Про 5 безкоштовних браузерів, які допомагають приховати вашу активність у мережі та забезпечують високий ступінь анонімності, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Tor Browser

Мережа Tor має одну просту мету: анонімний перегляд. Це найкращий приватний веб-браузер, а також чудовий для доступу до темної мережі. Мережа Tor спрямована на захист місця розташування користувача, історії переглядів, особистих даних та онлайн-повідомлень від людей або ботів, які виконують аналіз мережевого трафіку.

Для доступу до мережі Tor необхідно використовувати браузер Tor. Він настільки безпечний, що його використовує ВМС США для збору розвідувальної інформації.

Tor також використовується правоохоронними органами, які хочуть відвідувати сайти, не залишаючи в логах урядові IP-адреси. Він доступний для всіх основних операційних систем, таких як Windows, Mac, Android, iOS і Linux.

Однак є й деякі недоліки під час використання браузера Tor. Для більшості користувачів головною проблемою є швидкість.

Оскільки ваш трафік іде звивистим маршрутом, ваш досвід пошуку в інтернеті не буде таким швидким. Якщо у вас хороше з'єднання, це може не бути проблемою, але, якщо ваша швидкість інтернету повільна, використання Tor може стати незручним.

Переваги:

Сильні функції анонімності та конфіденційності

Багатошарове шифрування для посиленої безпеки

Можливість доступу до темної мережі та заблокованих сайтів

Недоліки:

Повільна швидкість серфінгу через кілька реле

Потенційні проблеми сумісності з деякими сайтами

Доступність: Windows, Mac, Android, iOS (безкоштовно).

Epic Browser

Epic Browser не використовує спеціалізовану мережу на кшталт Tor, але одразу відключає безліч поширених способів компрометації вашої конфіденційності під час пошуку в інтернеті.

Наприклад, цей безкоштовний приватний браузер не зберігає вашу історію; у ньому відсутнє попереднє кешування DNS, не допускаються сторонні cookies, відсутні веб- і DNS-кеші, а також функція автозаповнення.

Браузер автоматично видаляє всі пов'язані бази даних, уподобання, дані Pepper, а також cookies з Flash і Silverlight під час закриття сесії.

Epic Browser також захищає користувачів від нових загроз і шкідливих програм, як-от сканери відбитків пальців, прихований майнінг криптовалют, ультразвукові сигнали та багато іншого. Він доступний для всіх основних операційних систем.

Переваги:

Надійні функції конфіденційності, включно з блокуванням реклами та трекерів

Шифрований проксі для підвищення анонімності

Зручний інтерфейс для комфортного серфінгу

Недоліки:

Обмежена підтримка розширень порівняно з популярними браузерами

Менша призначена для користувача база, що може призвести до менш повного рівня підтримки

Доступність: Windows/Mac, Android, iOS (безкоштовно).

Epic Browser (фото: MakeUseOf)

SRWare Iron Browser

Якщо ви використовуєте Google Chrome, то SRWare Iron здасться вам знайомим, оскільки він заснований на відкритому проєкті Chromium, а отже, багато елементів інтерфейсу виглядають схожими.

Основна відмінність між Chrome і SRWare Iron полягає в захисті даних. Експерти критикували Chrome за використання унікального ідентифікатора користувача (Unique User ID), завдяки якому Google отримує інформацію про вашу активність щоразу, коли ви починаєте сесію.

SRWare Iron видаляє цей ідентифікатор і усуває інші проблеми конфіденційності, такі як автоматичні пошукові підказки. Це робить SRWare Iron відмінним вибором для приватного серфінгу в інтернеті.

Переваги:

Видаляє функції, що порушують конфіденційність, які присутні в Google Chrome

Забезпечує звичний інтерфейс для користувачів Chrome

Підтримує розширення та додатки для Chrome

Недоліки:

Залежить від оновлень безпеки Chromium

Можливий збір даних сторонніми розширеннями

Доступність: Windows/Mac, Android (безкоштовно).

SRWare Iron Browser (фото: MakeUseOf)

Comodo Dragon Browser

Браузер Comodo не може зрівнятися з Tor Browser у плані анонімності, але у нього є вбудовані інструменти, які зроблять ваш серфінг в інтернеті безпечнішим.

Перш за все, цей браузер автоматично блокує трекінг, файли cookie і шпигунські скрипти. Він оснащений вбудованою технологією перевірки доменів, яка моментально розділяє надійні та слабкі SSL-сертифікати. Крім того, Comodo використовує антивірусний пакет Comodo для захисту від програм-вимагачів, вірусів та інших загроз.

Як і SRWare Iron, Comodo заснований на движку Chromium, що робить його перехід простим для користувачів Chrome. Він доступний у двох версіях: одна виглядає як Chrome, а інша - як Firefox. Ви можете вибрати той варіант, до якого звикли.

Переваги:

Використовує технології безпеки Comodo для підвищення захисту

Підкреслює перевірку SSL-сертифікатів для безпечного серфінгу

Підтримує розширення та додатки для Chrome

Недоліки:

Менше можливостей для кастомізації порівняно з іншими браузерами

Доступність: Windows (безкоштовно).

Comodo Dragon Browser (фото: MakeUseOf)

Brave Browser

Браузер Brave - ще один чудовий варіант із простим інтерфейсом. Він виділяється тим, що приділяє увагу як конфіденційності, так і швидкості роботи.

Brave за замовчуванням блокує небажані оголошення і трекери, зменшуючи обсяг даних, які збирають сайти про користувачів. Додатково він пропонує функції, що підвищують рівень безпеки, такі як HTTPS Everywhere і блокування скриптів.

Ще одна цікава особливість - програма Brave Rewards, яка дає змогу користувачам добровільно переглядати рекламу, що поважає їхню конфіденційність, і отримувати за це винагороду в криптовалюті. Однак підхід Brave до реклами викликав неоднозначну реакцію як серед користувачів, так і в індустрії.

Переваги:

Блокування реклами і трекерів за замовчуванням для поліпшеної конфіденційності

Покращені функції безпеки, включно з HTTPS Everywhere

Підходить для заробітку криптовалюти

Недоліки:

Спірний підхід до реклами та способів монетизації

Менша користувацька база порівняно з основними браузерами

Доступність: Windows, Mac, Android, iOS (безкоштовно).

DuckDuckGo

Браузер DuckDuckGo зарекомендував себе як один із найкращих виборів для користувачів, які піклуються про конфіденційність. Він оснащений безліччю функцій для захисту особистих даних.

Браузер автоматично блокує сторонні файли cookie, рекламні трекери та спливаючі вікна про згоду на використання файлів cookie.

Крім того, він використовує власну конфіденційну пошукову систему для пошуку в інтернеті. Однією з унікальних функцій є спеціальний сервіс переадресації електронної пошти, який автоматично блокує трекери в листах. Як і в інших браузерів, у DuckDuckGo є свої плюси і мінуси.

Переваги:

Функції конфіденційності ввімкнено за замовчуванням

Зручний користувацький інтерфейс

Включає сервіс для блокування трекерів в електронній пошті

Недоліки:

Не підтримує розширення

Раніше укладав угоду з Microsoft, дозволяючи не блокувати трекери компанії

Доступність: Windows, Mac, Android, iOS (безкоштовно).

DuckDuckGo (фото: MakeUseOf)