Опекал собак, воспитан и сдержан: что говорят о луцком террористе его знакомые

В Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники около 20 пассажиров рейсового автобуса. Он сам позвонил в полицию и заявил о захвате и предупредил, что у него есть гранаты. Заложники находятся в руках террориста уже много часов, и только к вечеру он разрешил полиции передать им воду.

Тем временем журналисты начали искать информацию о Максиме Кривоше. Официально он прописан в Дубно. Квартира в Луцке давно пустует, там жили его родители. Оба работали в сфере образования. Отец – ученый, преподавал в Луцком университете, мама была учительницей в школе. Об этом сообщает "Суспільне".

Семья Максима Кривоша

У Максима есть младший брат Богдан. По некоторым данным, он инвалид третьей группы. В квартире брата его видели около месяца назад. Он приезжал к Богдану на день рождения.

В квартире в Дубно уже работает полиция. Как рассказала одна из соседок, ранее на Кривоша жаловались в полицию, так как он якобы избивал жену и сына. Сын рассказал, что у него отношения с отцом "более-менее нормальные" и что такого поступка он отца не ожидал.

Жену Максима Кривоша также разыскали, и она вместе с сотрудниками правоохранительных органов поехала в Луцк.

"Мы беседовали с родственниками, мы беседовали с супругой, мы беседовали с друзьями. Мы пробуем и испробуем все методы для того, чтобы вопрос мирно разрешился", - сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Жизнь Кривоша в Дубно

В Дубно Максим Кривош занимался опекой животных, и волонтеры отзываются о нем, как о воспитанном и спокойном человеке.

"Он в Дубно защищал животных, лечил их, там его все знают, и власти знают, и ветеринары. Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный", - рассказала волонтер Алла Лосик и добавила, что помощью животным Кривош занимался последние пять лет. О его судимостях в организации ничего не знали.

Что говорят в издательстве, которое напечатало книгу Кривоша

В издательстве, которое напечатало его книгу, рассказали, что о его биографии они были в курсе. Книгу внимательно прочитали и проверили перед публикацией и не нашли в ней ничего запрещенного.

"Он к нам со Львова позвонил, это был 2014 года, мы еще удивились, почему со Львова. Он сказал, что у нас будет дешевле, так как обзвонил уже 10 издательств. Потом он приехал. Мы это вычитали, там не было ничего такого. Человек сидел в тюрьме. Хотел рассказать это родственникам через книгу", - рассказала директор "ВолыньПолиграф" Жанна в комментарии для Hromadske.

Что происходит сейчас в Луцке

В редакцию сайта "Перший" позвонила женщина по имени Руслана и сообщила, что она находится в автобусе с заложниками. Она сообщила, что террорист дал полчаса на то, чтобы выполнить его требования. Просила, чтобы нашли президента Зеленского и передали ему слова Кривоша.

"Этого мало. Нужно звонить, чтобы уже. Чтобы это случилось за минуту. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут и спасти столько людей! Там внизу есть, все что должен сказать Зеленский. Все есть. Я все перекинула. Больше он ничего не просит. Давайте, шевелитесь", - сказала заложница в конце разговора.

Около 7 вечера террорист разрешил передать заложникам воду.

Напомним, ранее мы писали о том, что всплыла неожиданная информация о семье террориста из Луцка.

А также рассказывали о том, что возможно Максим Кривош работает не один, а с напарником.