Опікав собак, вихований і стриманий: що кажуть про луцького терориста його знайомі

У Луцьку озброєний чоловік захопив в заручники близько 20 пасажирів рейсового автобуса. Він сам зателефонував у поліцію і заявив про захоплення і попередив, що у нього є гранати. Заручники знаходяться в руках терориста вже багато годин, і тільки до вечора він дозволив поліції передати їм воду.

Тим часом журналісти почали шукати інформацію про Максима Кривоша. Офіційно він прописаний в Дубно. Квартира в Луцьку давно пустує, там жили його батьки. Обидва працювали у сфері освіти. Батько – вчений, що викладав у Луцькому університеті, мама була вчителькою в школі. Про це повідомляє "Суспільне".

Сім'я Максима Кривоша

У Максима є молодший брат Богдан. За деякими даними, він інвалід третьої групи. У квартирі брата його бачили близько місяця тому. Він приїжджав до Богдана на день народження.

У квартирі в Дубно вже працює поліція. Як розповіла одна з сусідок, раніше на Кривоша скаржилися в поліцію, оскільки він нібито бив дружину і сина. Син розповів, що у нього стосунки з батьком "більш-менш нормальні" і що такого вчинку він батька не очікував.

Дружину Максима Кривоша також розшукали, і вона разом зі співробітниками правоохоронних органів поїхала у Луцьк.

"Ми розмовляли з родичами, ми розмовляли з дружиною, ми розмовляли з друзями. Ми пробуємо і випробуємо всі методи для того, щоб питання вирішилося мирно", - повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Життя Кривоша в Дубно

У Дубно Максим Кривош займався опікою тварин, і волонтери відгукуються про нього, як про виховану і спокійну людину.

"Він у Дубно захищав тварин, лікував їх, там його всі знають, і влада знає, і ветеринари. Всі шоковані. Він ніколи не виявляв агресії, вихований, стриманий", - розповіла волонтер Алла Лосік і додала, що допомогою тваринам Кривош займався останні п'ять років. Про його судимості в організації нічого не знали.

Що кажуть у видавництві, яке надрукувало книгу Кривоша

У видавництві, яке надрукувало його книгу, розповіли, що про його біографію вони були в курсі. Книгу уважно прочитали та перевірили перед публікацією і не знайшли в ній нічого забороненого.

"Він до нас зі Львова зателефонував, це був 2014 року, ми ще здивувалися, чому зі Львова. Він сказав, що у нас буде дешевше, через те, що обдзвонив вже 10 видавництв. Потім він приїхав. Ми це вичитали, там не було нічого такого. Чоловік сидів у в'язниці. Хотів розповісти це родичам через книгу", - розповіла директор "ВолиньПоліграф" Жанна в коментарі для Hromadske.

Що відбувається зараз в Луцьку

У редакцію сайту "Перший" зателефонувала жінка на ім'я Руслана і повідомила, що вона знаходиться в автобусі з заручниками. Вона повідомила, що терорист дав пів години на те, щоб виконати його вимоги. Просила, щоб знайшли президента Зеленського і передали йому слова Кривоша.

"Цього мало. Потрібно дзвонити, щоб вже. Щоб це сталося за хвилину. На його сторінці нехай зробить це відео, це 5 хвилин часу займе! 5 хвилин і врятувати стільки людей! Там внизу є, все що повинен сказати Зеленський. Все є. Я все перекинула. Більше він нічого не просить. Давайте, ворушіться", - сказала заручниця в кінці розмови.

Близько 7 вечора терорист дозволив передати заручникам воду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спливла несподівана інформація про сім'ю терориста з Луцька.

А також розповідали про те, що можливо Максим Кривош працює не один, а з напарником.