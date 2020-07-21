Захват автобуса с людьми в Луцке: террорист может работать не один

Захват автобуса в Луцке (Коллаж РБК-Украина)

Появились новые данные о террористе, который захватил в заложники 20 человек в Луцке

В Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Он сам позвонил в полицию и сообщил о захвате, а также он сообщил, что у него есть оружие. В автобусе находится около 20 человек.

Террорист Максим Плохой (настоящее имя Максим Кривош) может на самом деле работать не один. А запись его разговора с сыном заложницы, может оказаться фейком. Такие данные появились в Telegram-канале PavlovskyNews.

"Мужчина на записи картавит, а в утреннем обращении Максим четко выговаривал букву "р". К тому же герой ранее не писал, и не говорил на украинском языке. Примечательно, что террорист заходил в соцсети на страницу своей книги и личную страницу в ВК с разных устройств. Не исключено наличие у него сообщника. В сети он уже не появлялся более часа", - говорится в сообщении.

Как отмечают журналисты Telegram-канала Klymenko Time, причиной изменения психики у Максима Кривоша, могла стать смерть матери. Женщина погибла в автокатастрофе в 2013 году.

"По информации из открытых источников по адресу регистрации Максима живет еще несколько человек: брат Богдан и отец Степан. Ранее там жила его мать, Кривош Надежда Денисовна, 8 марта 1954 года рождения. А далее обнаружили статью 2013 года о том, что некая Кривош Надежда Денисовна 1954 г.р. из города Луцк... погибла в результате масштабного ДТП на автодороге Доманово-Ковель", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что всплыла информация о семье террориста из Луцка.

А также мы рассказывали о том, что террорист, который захватил в Луцке автобус с пассажирами, оказался писателем-неудачником.