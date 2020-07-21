Захват заложников в Луцке: всплыли неожиданные факты о семье террориста

Захват заложников в Луцке (Коллаж РБК-Украина)

Стали известны новые детали о террористе из Луцка, который держит в заложниках 20 человек

В Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами. Он утверждает, что при себе имеет взрывчатку и оружие. Внутри автобуса находится около 20 заложников, среди них по предварительной информации, есть женщины и дети.

Террорист, который захватил автобус с людьми, сам позвонил в полицию и сообщил о заложниках. Полиции он назвался Максимом Плохим. Позже стало известно, что его настоящее имя Максим Степанович Кривош.

Он родился 6 ноября 1975 в поселке Гай Оренбургской области РФ. Он уже дважды был судим. Первый раз в 1994 году – за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное ношение оружия. Второй раз в 2005 году – за мошенничество с финансовыми ресурсами, бандитизм, вымогательство, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Общий срок – около 10 лет.

Кроме того, выяснилось, что отец Максима Кривоша – известный ученый. Он был одним из изобретателей коллектора электрической машины и способа закалки кольцеобразных деталей времен СССР. Так же, как пишет издание "Ровенские новости", на имя ученого Кривоша Степана Максимовича существует патент пневматического высевающего аппарата, который необходим для сельхозмашиностроения.

Максим Кривош не единственный ребенок в семье, у него есть брат Богдан, которому 37 лет. Он закончил педагогическое училище в Луцке, а потом отучился три года на юридическом факультете заочно в одном из киевских вузов. Обучение он не закончил по семейным обстоятельствам и сейчас имеет III группу инвалидности.

Напомним, ранее мы писали о том, что террорист из Луцка оказался писателем-неудачником.

А также рассказывали о том, что луцкий террорист вышел на связь с сыном одной из заложниц.