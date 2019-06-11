Избегайте перегрева: Комаровский дал советы о том, как перенести дорогу

Комаровский объяснил, что обязательно нужно сделать перед поездкой, чтобы избежать тошноты
Доктор Комаровский рассказал, что такое морская болезнь и почему появляется укачивание в транспорте. Он дал советы о том, как справится с укачиванием тем, кто тяжело переносит дорогу.
Комаровский объяснил, что укачивание – это состояние при котором человека в поездке тошнит, кружится голова, обильное слюноотделение, потливость, тошнота и рвота. Возникает такое состояние при длительном раздражении вестибулярного аппарата – в поездках автобусом, прогулках на воде, в самолетах.
Для того, чтобы облегчить состояние пациента, ему нужно:
В качестве профилактики Комаровский посоветовал перед поездкой, полетом или прогулкой на катере избегать обильного и жирного питания, не употреблять алкоголь, сладких газированных напитков, соленого и молочного. Поесть нужно не позднее, чем за два часа до поездки. В самолете по возможности нужно выбирать место возле крыла и в любом транспорте нужно избегать перегрева.
Кроме того, перед поездкой нужно посетить лечащего врача и согласовать с ним возможность приема специальных лекарств, которые уменьшают симптомы укачивания.
Комаровский рассказал, как быстро справиться с укачиванием в транспорте (YouTube/Доктор Комаровский)
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