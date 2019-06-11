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Избегайте перегрева: Комаровский дал советы о том, как перенести дорогу

STYLERЖизнь    11.06.2019 - 07:55
Избегайте перегрева: Комаровский дал советы о том, как перенести дорогу
Доктор Комаровский (instagram.com/uakomar)

Комаровский объяснил, что обязательно нужно сделать перед поездкой, чтобы избежать тошноты

Доктор Комаровский рассказал, что такое морская болезнь и почему появляется укачивание в транспорте. Он дал советы о том, как справится с укачиванием тем, кто тяжело переносит дорогу.

Комаровский объяснил, что укачивание – это состояние при котором человека в поездке тошнит, кружится голова, обильное слюноотделение, потливость, тошнота и рвота. Возникает такое состояние при длительном раздражении вестибулярного аппарата – в поездках автобусом, прогулках на воде, в самолетах.

Для того, чтобы облегчить состояние пациента, ему нужно:

  • пересесть на переднее сиденье;
  • расположиться лицом по ходу движения;
  • смотреть как можно дальше вперед;
  • прижать голову к спинке сидения (к подголовнику);
  • обеспечить доступ свежего воздуха, направить струю воздуха на лицо; если есть возможность — находиться там, где есть свежий воздух (не в каюте, а на палубе);
  • мелкими глотками пить холодную воду, чай, соки;
  • сосать кубики льда, леденцы, мятные таблетки;
  • если есть возможность, останавливаться каждые 30—40 минут;
  • применять специальные лекарства, уменьшающие симптомы укачивания, наименование и дозы которых согласованы с врачом до поездки.

В качестве профилактики Комаровский посоветовал перед поездкой, полетом или прогулкой на катере избегать обильного и жирного питания, не употреблять алкоголь, сладких газированных напитков, соленого и молочного. Поесть нужно не позднее, чем за два часа до поездки. В самолете по возможности нужно выбирать место возле крыла и в любом транспорте нужно избегать перегрева.

Кроме того, перед поездкой нужно посетить лечащего врача и согласовать с ним возможность приема специальных лекарств, которые уменьшают симптомы укачивания.

Комаровский рассказал, как быстро справиться с укачиванием в транспорте (YouTube/Доктор Комаровский)

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал самую распространенную причину проблем с пищеварением у детей.

А также рассказывали о том, что Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах.

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