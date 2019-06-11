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Небезпечно для життя: Комаровський зробив батькам важливе попередження

STYLERПерсони    11.06.2019 - 21:59
Небезпечно для життя: Комаровський зробив батькам важливе попередження
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський розповів, як уникнути трагедії, яка може трапитися з дитиною

Доктор Комаровський порадив батькам, як уберегти дитину від випадкового проковтування і засовування в вухо або ніс небезпечних для життя малюка батарейок. Про це відомий педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського, в сучасному світі ми оточені пристроями, в які вбудовані батарейки - починаючи від пультів і закінчуючи дитячими іграшками.

Головна небезпека батарейок полягає в тому, що дитина може її проковтнути, засунути в вухо, ніс. При цьому дорослі можуть дізнатися про це далеко не одразу.

Педіатр пише, що найнебезпечніші батарейки - маленькі круглі, так звані, батарейки-таблетки. Вони блищать і привертають до себе увагу.

Небезпечно для життя: Комаровський зробив батькам важливе попередження

Комаровський розповів про небезпеку проковтування дитиною батарейок (фото: pixabay.com)

Для того, щоб уникнути випадкового проковтування дитиною такої батарейки, важливо вживати такі запобіжні заходи:

  • регулярно перевіряти електричні іграшки на предмет надійного кріплення в них батарейок;
  • батарейки в пультах хоча і не маленькі, але також становлять небезпеку, оскільки часто вискакують з них. Щоб цього уникнути, потрібно надіти на пульт чохол або перемотати скотчем;
  • постійно перевіряти, чи на місці батарейки в приладах.

Педіатр також попередив, що батарейки становлять смертельну небезпеку для дитини при проковтуванні.

Наостанок Комаровський порадив подумати про майбутнє дітей та здавати використані батарейки в спеціальні пункти прийому, а не викидати у смітник, оскільки вони наносять велику шкоду навколишньому середовищу.

Небезпечно для життя: Комаровський зробив батькам важливе попередження

Комаровський розповів про небезпеку проковтування дитиною батарейок (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, нещодавно Євген Комаровський розповів про те, з яких причин у маленьких дітей виникають розлади сну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав найпоширенішу причину проблем з травленням у дітей.

А також повідомляли про те, що Комаровський відповів на важливе питання про молочні зуби.

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