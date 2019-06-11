Небезпечно для життя: Комаровський зробив батькам важливе попередження

Доктор Комаровський розповів, як уникнути трагедії, яка може трапитися з дитиною
Доктор Комаровський порадив батькам, як уберегти дитину від випадкового проковтування і засовування в вухо або ніс небезпечних для життя малюка батарейок. Про це відомий педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці.
За словами Євгена Комаровського, в сучасному світі ми оточені пристроями, в які вбудовані батарейки - починаючи від пультів і закінчуючи дитячими іграшками.
Головна небезпека батарейок полягає в тому, що дитина може її проковтнути, засунути в вухо, ніс. При цьому дорослі можуть дізнатися про це далеко не одразу.
Педіатр пише, що найнебезпечніші батарейки - маленькі круглі, так звані, батарейки-таблетки. Вони блищать і привертають до себе увагу.
Комаровський розповів про небезпеку проковтування дитиною батарейок (фото: pixabay.com)
Для того, щоб уникнути випадкового проковтування дитиною такої батарейки, важливо вживати такі запобіжні заходи:
Педіатр також попередив, що батарейки становлять смертельну небезпеку для дитини при проковтуванні.
Наостанок Комаровський порадив подумати про майбутнє дітей та здавати використані батарейки в спеціальні пункти прийому, а не викидати у смітник, оскільки вони наносять велику шкоду навколишньому середовищу.
Комаровський розповів про небезпеку проковтування дитиною батарейок (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
До речі, нещодавно Євген Комаровський розповів про те, з яких причин у маленьких дітей виникають розлади сну.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав найпоширенішу причину проблем з травленням у дітей.
А також повідомляли про те, що Комаровський відповів на важливе питання про молочні зуби.