ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков: голос Украины стал решающим

ООН исключила марихуану из списка самых опасных наркотиков (коллаж РБК-Украина)

Комиссия Организации Объединенных Наций проголосовала за исключение каннабиса (марихуаны) для медицинских целей из списка наиболее опасных наркотиков в мире.

Такое решение, которое уже назвали историческим, было принято 2 декабря на 63-й внеочередной сессии. Об этом передает The New York Times.

В голосовании Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене приняли участие представители 53 государств-членов.

Так, была рассмотрена серия рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по реклассификации каннабиса и его производных. Ключевая касалась исключения каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года, где он был включен в список опасных и вызывающих сильную зависимость опиоидов, таких, как героин.

Решение о реклассификации удалось принять благодаря позиции Украины, чей представитель "воздержался". США и европейские страны были среди тех, кто проголосовал "за", в то время как Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия были "против".

Эксперты говорят, что голосование не окажет немедленного влияния на ослабление международного контроля, потому что правительства по-прежнему будут иметь юрисдикцию в отношении того, как классифицировать каннабис. Но многие страны обращаются к глобальным конвенциям в качестве руководства, и признание ООН является символической победой для сторонников изменения политики в отношении наркотиков, которые заявляют, что международное право устарело.

Отмечается, что использование марихуаны в медицине стало популярным в последние годы, и продукты, содержащие производные каннабиса, такие как каннабидиол или CBD, нетоксичное соединение, наводнили индустрию оздоровления.

Некоторые исследования показали, что CBD может защитить нервную систему и облегчить судороги, боль, беспокойство и воспаление. Список продуктов, содержащих CBD, включая кремы, сыворотки, газированную воду и соки, также будет быстро расширяется.

Рекомендации по изменению классификации марихуаны впервые были сделаны Всемирной организацией здравоохранения в 2019 году. Но они вызвали политический раскол, что привело к большим паузам в голосовании комиссии ООН.

Также в среду комиссия отклонила предложение о включении производного ТГК каннабиса в конвенцию 1961 года, что ужесточило бы некоторые меры контроля.

Ранее спикер Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что закон о легализации медицинского каннабиса уже готовится.

Напомним, пункт о легализации медицинского каннабиса выносился на Всеукраинский опрос 25 октября. По предварительным данным, легализацию поддержали 70% опрошенных.