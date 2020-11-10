Арахамия: закон о легализации медицинского каннабиса уже готовится

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В Верховной раде Украины уже готовят законопроект о легализации медицинского каннабиса. Документ будет регулировать вопросы применения его при производстве лекарств.

Об этом на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, соответствующая рабочая группа уже создана.

"Там есть два принципиальных подхода. Первый - разрешить импорт уже готовых препаратов, которые используются в медицинской сфере, и посмотреть, как они работают и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и т. д. А потом уже идти путем импортозамещения", - заявил он.

Напомним, пункт о легализации медицинского каннабиса выносился на Всеукраинский опрос 25 октября. По предварительным данным, легализацию поддержали 70% опрошенных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что такой результат может стать главным аргументом для Верховной рады, чтобы одобрить соответствующий законопроект

"Электорально они (народные депутаты, - ред.) увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа", - заявил он.