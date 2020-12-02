ООН виключила канабіс зі списку небезпечних наркотиків: голос України став вирішальним

ООН виключила марихуану зі списку найнебезпечніших наркотиків (колаж РБК-Україна)

Комісія Організації Об'єднаних Націй проголосувала за виключення канабісу (марихуани) для медичних цілей зі списку найбільш небезпечних наркотиків у світі.

Таке рішення, яке вже назвали історичним, було схвалено 2 грудня на 63-й позачерговій сесії. Про це передає The New York Times.

У голосуванні Комісії ООН з наркотичних засобів у Відні взяли участь представники 53 держав-членів.

Так, була розглянута серія рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо рекласифікації канабісу та його похідних. Ключова стосувалася виключення канабісу зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби від 1961 року, де він був включений до списку небезпечних та таких, що викликають сильну залежність опіоїдів, таких, як героїн.

Рішення про рекласифікацію вдалося ухвалити завдяки позиції України, чий представник "утримався". США і європейські країни були серед тих, хто проголосував "за", в той час, як Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія були "проти".

Експерти кажуть, що голосування не здійснить негайний вплив на ослаблення міжнародного контролю, тому що уряди як і раніше матимуть юрисдикцію у відношенні того, як класифікувати канабіс. Але багато країн звертаються до глобальних конвенцій в якості керівництва, і визнання ООН є символічною перемогою для прихильників зміни політики щодо наркотиків, які заявляють, що міжнародне право застаріло.

Зазначається, що використання марихуани у медицині стало популярним в останні роки, і продукти, що містять похідні коноплі, такі як канабідіол або CBD, нетоксичне з'єднання, наповнили індустрію оздоровлення.

Деякі дослідження показали, що CBD може захистити нервову систему і полегшити судоми, біль, неспокій і запалення. Список продуктів, що містять CBD, включаючи креми, сироватки, газовану воду і соки, також буде швидко розширюється.

Рекомендації по зміні класифікації марихуани вперше були зроблені Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 2019 році. Але вони викликали політичний розкол, що призвело до великих пауз у голосуванні комісії ООН.

Також у середу комісія відхилила пропозицію про включення похідного ТГК канабісу до конвенції 1961 року, що посилило б деякі заходи контролю.

Раніше спікер Верховної Ради Давид Арахамія заявив, що закон про легалізацію медичного канабісу вже готується.

Нагадаємо, пункт про легалізацію медичного канабісу виносився на Всеукраїнське опитування 25 жовтня. За попередніми даними, легалізацію підтримали 70% опитаних.