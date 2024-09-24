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Онкохворий Чарльз III влаштував сюрприз для прихильниці у день її народження: зворушливе відео

Чарльз III зараз (Фото: Getty Images)
Автор: Любов Блажко

Король Чарльз III, який продовжує боротьбу з онкологічною хворобою, нещодавно зробив зворушливий жест для своєї прихильниці.

РБК Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram британської монархії розповідає детальніше, що про це відомо.

Чарльз III влаштував сюрприз для фанатки

Чарльз III під час прогулянки зустрів Алісу Райс, яка того дня відзначала свій 87-й день народження. Король привітав її зі святом, потиснув руку та навіть трохи поспілкувався. Несподівана зустріч стала справжнім "сюрпризом життя" для іменинниці, як зазначили автори посту.

Це сталося на території Дамфріс-хаусу, розташованого в Ерширі. Король був тут, щоб підтримати роботу Королівської фундації, штаб-квартира якої знаходиться у цьому маєтку.

"Монарх подарував Алісі Райс "сюрприз її життя", коли вона зіткнулася з ним на території Дамфріс-хаусу минулого тижня, на свій 87-й день народження", - йдеться у джерелі.

"Чарльз перебував в Ерширі, щоб підтримати роботу Королівської фундації, штаб-квартира якої розташована у Дамфріс-хаусі", - пояснили у королівській пресслужбі.

 

Відомо, що Дамфріс-хаус - це заміський будинок, створений у стилі Палладіо. Нерухомість відома як одна з небагатьох подібних будівель, де все ще зберігається значна частина оригінальних меблів XVIII століття.

Старший син покійної Єлизавети II купив маєток ще у 2007 році. Він не є резиденцією ані його, ані його супутниці, королеви Камілли. Натомість тут проводять різноманітні події, а також приймають туристів та фанатів британської монархії.

Король Чарльз лікується від раку (Фото: Getty Images) 

Нагадаємо, Чарльз III лікується від раку, про що повідомив у лютому цього року. Напередодні у нього виявили доброякісне новоутворення простати, через що він переніс хірургічне втручання.

Від онкології також лікується його невістка, Кейт Міддлтон. Нещодавно стало відомо, що на тлі покращення свого стану здоров'я вона повернулася до робочих обов'язків.

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Чарльз IIIКоролівська сім'я