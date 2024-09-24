Онкобольный Чарльз III устроил сюрприз для поклонницы в день ее рождения: трогательное видео

Чарльз III устроил сюрприз для фанатки

Чарльз III во время прогулки встретил Алису Райс, которая в тот день отмечала свой 87-й день рождения. Король поздравил ее с праздником, пожал руку и даже немного пообщался. Неожиданная встреча стала настоящим "сюрпризом жизни" для именинницы, как отметили авторы поста.

Это произошло на территории Дамфрис-хауса, имения, расположенного в Эршире. Король был здесь, чтобы поддержать работу Королевского фонда, штаб-квартира которого тоже здесь.

"Монарх подарил Алисе Райс "сюрприз ее жизни", когда она столкнулась с ним на территории Дамфрис-хауса на прошлой неделе, на свой 87-й день рождения", - говорится в источнике.

"Чарльз находился в Эршире, чтобы поддержать работу Королевского фонда, штаб-квартира которого находится в Дамфрис-хаусе", - объяснили в королевской пресс-службе.

Известно, что Дамфрис-хаус - это загородный дом, созданный в стиле Палладио. Недвижимость известна как одно из немногих подобных построек, где все еще сохраняется значительная часть оригинальной мебели XVIII века.

Старший сын покойной Елизаветы II купил имение еще в 2007 году. Оно не является резиденцией ни его, ни его спутницы, королевы Камиллы. Здесь проводят различные события, а также принимают туристов и фанатов британской монархии.

Король Чарльз лечится от рака (Фото: Getty Images)

Напомним, Чарльз III лечится от рака, о чем сообщил в феврале этого года. Накануне у него нашли доброкачественное новообразование простаты, из-за чего он перенес хирургическое вмешательство.

От онкологии также лечится его невестка, Кейт Миддлтон. Недавно стало известно, что на фоне улучшения своего состояния здоровья она вернулась к рабочим обязанностям.