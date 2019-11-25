Онкобольная украинка прямо в мэрии грозилась наложить на себя руки: могу напиться таблеток

В Мелитополе женщина грозилась совершить самоубийство в мэрии (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Доведенная до отчаяния женщина обратилась за помощью

Онкобольная пенсионерка пришла в мэрию в Мелитополе и призналась, что хочет покончить с собой. Женщина пожаловалась на крайне сложную ситуацию с деньгами и невозможностью оформить субсидию для оплаты коммуналки. Об этом передает РИА "Мелитополь".

Надежда Ковровая имеет 46-летний страж работы школьной учительницей, и получает 2 тысячи гривен пенсии. Женщина проживает одна, хотя в ее квартире также прописана племянница с мужем и детьми. Родственница обещала заботиться о тете, но затем передумала.

Женщина говорит, что племянница хочет продать квартиру, а ее саму отправить в дом престарелых.

Тем временем пенсионерку донимают с требованиями заплатить за коммунальные услуги и грозятся в противном случае подать в суд. После этого у женщины начинаются приступы и приходится вызывать скорую.

В Мелитополе в мэрии онкобольная пенсионерка грозилась совершить самоубийство (Фото: ria-m.tv)

Также у Надежды Петровны серьезные проблемы со здоровьем, но лечь в больницу по направлению врачей нет денег. По ее словам, бесплатные таблетки в аптеках не помогают, а купить другие лекарства нет материальной возможности.

"И сейчас я на распутье - жить или умереть. Могу напиться таблеток... Я не могу так жить и не хочу", - расплакалась доведенная до отчаяния женщина.

Она обратилась к местному нардепу с просьбой о помощи. Тот в свою очередь пообещал посодействовать в решении проблемы с оформлением субсидии и строительством пандуса - пенсионерка передвигается на костылях или в коляске и уже 6 лет очень редко выходит из квартиры.

Видео: В мэрии Мелитополя пенсионерка грозилась совершить самоубийство

Как объяснила начальник управления соцзащиты Ирина Донец, проблемы с оформлением субсидии у женщины возникли из-за прописанной в квартире племянницы с мужем, хотя они снимают жилье в другом месте. Для оформления госпомощи необходимы паспорта и идентификационные коды, но предоставлять их родственники отказываются. По словам чиновницы, им нужно договориться между собой, ведь буз нужных документов решить вопрос с оформлением субсидии законным способом невозможно.

Видео: В мэрии Мелитополя онкобольная пенсионерка грозилась совершить самоубийство