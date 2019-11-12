Известная украинская телеведущая сделала признание о своей болезни

Алла Мазур рассказала о своей болезни (Коллаж РБК-Украина)

Алла Мазур рассказала, какой диагноз ей поставили медики

Популярная украинская телеведущая Алла Мазур сообщила, что врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль и она начинает свою борьбу с раком. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Алла Мазур призналась, что ей очень хотелось закрыться от всех и никому не рассказывать, что с ней произошло. Но потом она поняла, что боятся нельзя, а нужно бороться.

"Я знаю: про это у нас не любят говорить публично. Предпочитают оставить в кругу близких друзей и семьи. И вспоминают в лучшем случае тогда, когда уже все прошло. Потому что слишком большой вызов. Я тоже поймала себя на желании закрыться в себе и некоторое время так делала. Но потом поняла: нельзя бояться. Мы должны изменить отношение к онкозаболеваниям в обществе. Научиться говорить о них – открыто и спокойно. Так как это, конечно, не насморк. Но и давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим – в большинстве случаев. Главное – обнаружить вовремя. Поэтому – я решила рассказать вам. У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, бессимптомные. И я - начинаю бороться", - написала телеведущая.

Алла Мазур (Фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

Она поблагодарила врачей, которые вовремя отправили ее на обследование, семью и друзей, которые поддержали ее в трудную минуту.

"Благодарна себе, что все-таки нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию: выполнили международный протокол. Благодарная за помощь моей семье, моим друзьям, моим коллегам с ТСН, готовыми подставить плечо в трудную минуту. Надеюсь на деликатность коллег из других изданий", - добавила Мазур.

Она отметила, что женщинам после 45 лет нужно обязательно проходить осмотр и внимательно относиться к своему здоровью.

"И рассказываю, чтобы вдохновить каждую украинскую женщину - особенно после 45-ти - проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. И сделать это - безотлагательно. Относиться к себе внимательно. Находить время - и проверяться. Желательно - несколькими способами. И даже в нескольких учреждениях. Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают. Это все подробности, которые считаю уместным сообщить сейчас. Борьба началась, и я уже почувствовала: путь не будет легким. Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни", - пообещала телеведущая.

Скриншот публикации (facebook.com/1plus1.AllaMazur)