Стал известен критический возраст для рака: наибольший риск

Назван возраст, когда чаще всего возникает рак (коллаж: РБК-Украина)

Ученые назвали возраст, в котором чаще всего возникает рак

Существует критический возраст, по достижению которого, как мужчины так и женщины имеют наиболее высокие шансы заболеть раком. Исследователи из США рассказали, в каком возрасте самый большой риск заболеть онкологией, пишет The Mirror.

Кроме того, ученые рассказали, почему именно по достижении определенного возраста людям часто ставят такой диагноз.

По среднестатистическим показателям, критическим возрастом является достижение 60-летнего рубежа. При этом средний показатель - это 64 года. В этом возрасте женшинам чаще всего ставят диагноз рак груди, а мужчинам - поджелудочной железы.

Назван возраст, когда чаще всего возникает рак (фото: pixabay.com)

Еще один распространенный вид онкологии - это рак печени. Но он немного моложе. чаще всего его диагностируют 55-летним пациентам.

Ученые пришли к выводу, что причина кроется в некачественном питании и вредных привычках. К этом возрасту в организме накапливается большое количество токсинов.