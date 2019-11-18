ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стал известен критический возраст для рака: наибольший риск

STYLERЖизнь    18.11.2019 - 10:12
Стал известен критический возраст для рака: наибольший риск
Назван возраст, когда чаще всего возникает рак (коллаж: РБК-Украина)

Ученые назвали возраст, в котором чаще всего возникает рак

Существует критический возраст, по достижению которого, как мужчины так и женщины имеют наиболее высокие шансы заболеть раком. Исследователи из США рассказали, в каком возрасте самый большой риск заболеть онкологией, пишет The Mirror.

Кроме того, ученые рассказали, почему именно по достижении определенного возраста людям часто ставят такой диагноз.

По среднестатистическим показателям, критическим возрастом является достижение 60-летнего рубежа. При этом средний показатель - это 64 года. В этом возрасте женшинам чаще всего ставят диагноз рак груди, а мужчинам - поджелудочной железы.

Стал известен критический возраст для рака: наибольший риск

Назван возраст, когда чаще всего возникает рак (фото: pixabay.com)

Еще один распространенный вид онкологии - это рак печени. Но он немного моложе. чаще всего его диагностируют 55-летним пациентам.

Ученые пришли к выводу, что причина кроется в некачественном питании и вредных привычках. К этом возрасту в организме накапливается большое количество токсинов.

Новый штамм ВИЧ: ученые сделали важное заявление Болезнь Альцгеймера: Супрун рассказала, как предотвратить деменцию
Новости Украины ракболезнь
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь