OnePlus офіційно анонсувала бюджетний планшет Pad Go: які у нього характеристики та ціна

Компанія OnePlus офіційно представила недорогий планшет Pad Go. Це спрощений варіант першої моделі Pad.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт OnePlus.
Ця модель є спрощеною версією оригінального планшета Pad в подібному дизайні та з екраном, що має те ж нестандартне співвідношення сторін 7:5.
Дисплей має IPS-матрицю та діагональ 11,35 дюйма з роздільною здатністю 2408 × 1720 пікселів. Частота оновлення - 90 Гц, що особливо приємно з урахуванням розміру. Над екраном розташована 8-мегапіксельна селфі-камера, а ззаду такий же модуль з такою самою роздільною здатністю.
Під капотом працює восьмиядерний чіпсет MediaTek Helio G99, супроводжуваний 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим накопичувачем на 128/256 ГБ, який можна розширити за допомогою слота для карт пам'яті microSD.
Батарея має ємність 8 000 мА/год і підтримує швидке заряджання SuperVOOC потужністю 33 Вт. Крім того, планшет оснащений чотирма динаміками з технологією Dolby Atmos.
Працює OnePlus Pad Go на OxygenOS 13.2 на Android 13 зі спеціальними функціями для великих дисплеїв та загальним буфером обміну зі смартфонами OnePlus.
OnePlus Pad Go випускається у єдиному кольорі Twin Mint.
Якщо вам потрібна підтримка мережі LTE, ціни становлять 21 999 рупій (близько 9 700 гривень або 265 доларів) та 23 999 рупій (приблизно 10 600 гривень або 289 доларів) за різновиди 8+128 та 8+256 ГБ відповідно.
Єдиний варіант без підтримки LTE, 8+128 ГБ, коштує 19 999 рупій (близько 8 800 гривень або 240 доларів).
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