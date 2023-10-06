OnePlus офіційно анонсувала бюджетний планшет Pad Go: які у нього характеристики та ціна

Ця модель є спрощеною версією оригінального планшета Pad в подібному дизайні та з екраном, що має те ж нестандартне співвідношення сторін 7:5.

Дисплей має IPS-матрицю та діагональ 11,35 дюйма з роздільною здатністю 2408 × 1720 пікселів. Частота оновлення - 90 Гц, що особливо приємно з урахуванням розміру. Над екраном розташована 8-мегапіксельна селфі-камера, а ззаду такий же модуль з такою самою роздільною здатністю.

OnePlus Pad Go (фото: OnePlus)

Під капотом працює восьмиядерний чіпсет MediaTek Helio G99, супроводжуваний 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим накопичувачем на 128/256 ГБ, який можна розширити за допомогою слота для карт пам'яті microSD.

OnePlus Pad Go (фото: OnePlus)

Батарея має ємність 8 000 мА/год і підтримує швидке заряджання SuperVOOC потужністю 33 Вт. Крім того, планшет оснащений чотирма динаміками з технологією Dolby Atmos.

Працює OnePlus Pad Go на OxygenOS 13.2 на Android 13 зі спеціальними функціями для великих дисплеїв та загальним буфером обміну зі смартфонами OnePlus.

Екран OnePlus Pad Go (фото: OnePlus)

OnePlus Pad Go випускається у єдиному кольорі Twin Mint.

Якщо вам потрібна підтримка мережі LTE, ціни становлять 21 999 рупій (близько 9 700 гривень або 265 доларів) та 23 999 рупій (приблизно 10 600 гривень або 289 доларів) за різновиди 8+128 та 8+256 ГБ відповідно.

Єдиний варіант без підтримки LTE, 8+128 ГБ, коштує 19 999 рупій (близько 8 800 гривень або 240 доларів).