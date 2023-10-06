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OnePlus официально анонсировала бюджетный планшет Pad Go: какие у него характеристики и цена

Новый планшет OnePlus Pad Go анонсировали в Индии (фото: OnePlus)
Автор: Павел Колесник

Компания OnePlus официально представила недорогой планшет Pad Go. Это упрощенный вариант первой модели Pad.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт OnePlus.

Эта модель представляет собой упрощенную версию оригинального планшета Pad в подобном дизайне и с экраном, имеющим то же нестандартное соотношение сторон 7:5.

Дисплей имеет IPS-матрицу и диагональ 11,35 дюйма с разрешением 2408×1720 пикселей. Частота обновления - 90 Гц, что особенно приятно с учетом размера. Над экраном расположена 8-мегапиксельная селфи-камера, а сзади такой же модуль с таким же разрешением.

OnePlus Pad Go (фото: OnePlus)

Под капотом работает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G99, сопровождаемый 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128/256 ГБ, который можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD.

OnePlus Pad Go (фото: OnePlus)

Батарея имеет емкость 8 000 мА/ч и поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 33 Вт. Кроме того, планшет оснащен четырьмя динамиками с технологией Dolby Atmos.

Работает OnePlus Pad Go на OxygenOS 13.2 на Android 13 со специальными функциями для больших дисплеев и общим буфером обмена со смартфонами OnePlus.

Экран OnePlus Pad Go (фото: OnePlus)

OnePlus Pad Go выпускается в единственном цвете Twin Mint.

Если вам необходима поддержка сети LTE, цены составляют 21 999 рупий (около 9 700 гривен или 265 долларов) и 23 999 рупий (примерно 10 600 гривен или 289 долларов) за разновидности 8+128 и 8+256 ГБ соответственно.

Единственный вариант без поддержки LTE, 8+128 ГБ, стоит 19999 рупий (около 8800 гривен или 240 долларов).

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