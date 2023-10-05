Вийшла ОС Android 14: що у ній нового, які характеристики (фото, відео)

4 жовтня в рамках презентації нових смартфонів та годинників Google оголосила про вихід операційної системи Android 14, яка перебувала у стадії тестування з лютого цього року. Першими її отримають власники смартфонів Pixel.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блог про технології Engadget .

Головною особливістю оновленої ОС стала кастомізація зовнішнього вигляду. Особливу увагу розробники приділили екрану блокування, де можна налаштовувати різні шпалери, годинник та інформацію, що відображається. Для швидкого налаштування доступні готові шаблони. Крім того, користувачі можуть налаштовувати ярлики програм.

Зовнішній вигляд ОС Android 14 (скриншот: Android Police)

В Android 14 представлена нова монохромна тема, яка використовує фон у відтінках сірого для додатків, а не встановлені шпалери. Також підтримується Ultra HDR. Особливою родзинкою є генератор шпалер на основі штучного інтелекту, де користувач може ввести текстовий опис, і алгоритми створять відповідне зображення. Спочатку ця функція буде доступна тільки на смартфонах Pixel 8 і 8 Pro.

Оновлення також включає деякі нові функції безпеки, такі як глибша підтримка ключів доступу, захист конфіденційних даних і використання шестизначного PIN-коду для екрана блокування. У системі також з'явилася платформа Health Connect, що дозволяє зберігати дані про здоров'я безпосередньо на пристрої, подібно до Apple Health.

В рамках оновлення представлені нові функції, пов'язані з безпекою (gif: Android Police)

Інші нововведення в Android 14 включають покращені функції Google Камери, роздільне регулювання звуку рингтона і повідомлень, оповіщення зі спалахом і багато інших корисних функцій.

Оновлення вже почали розсилати на ці пристрої

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 7a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 6a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 4a 5G

Підтримувані моделі інших виробників смартфонів почнуть отримувати Android 14 до кінця цього року.