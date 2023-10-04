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Google представила свої новинки: що про них відомо

Нью Йорк, Середа 04 жовтня 2023 22:10
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Google представила свої новинки: що про них відомо Фото: Pixel 8 і Pixel 8 Pro з ОС Android 14 (twitter.com)
Автор: РБК-Україна

Компанія Google презентувала нові моделі своїх гаджетів. Зокрема, компанія показала смартфони Pixel 8 та Pixel 8 Pro на новій операційній системі Android 14.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію у YouTube.

Pixel 8 і 8 Pro отримають доступ до нових функцій редагування на базі штучного інтелекту Google Photos, включаючи Magic Editor і Best Take. Також на смартфонах встановлений Android 14 і система оновлюватиметься протягом 7 років.

Pixel 8

В модель входить чіпсет Tensor G3, а також оновлена матриця камер заднього виду з 50-мегапіксельним основним сенсором, 48-мегапіксельний об'єктив з 5-кратним зумом та 48-мегапіксельна надширококутна камера. У ньому навіть з'явиться нова функція покращення масштабування, яка може додавати деталі зображення, коли ви натискаєте для збільшення.

Стартова ціна Pixel 8 становитиме 799 доларів. Смартфон буде представлений у рожевому, чорному чи горіховому кольорах, попередні замовлення розпочинаються сьогодні, а доставка очікується 12 жовтня.

Модель Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro оснащений датчиком температури, який, за словами Google, можна використовувати для точного вимірювання температури поверхонь, об'єктів і невдовзі можливо навіть свого тіла. Хоча флагманський пристрій збереже той же 6,7-дюймовий дисплей, що і його попередник, він буде оснащений технологією LTPO - динамічною частотою оновлень та максимальною яскравістю 2400 ніт.

Всі ці функції підвищують стартову ціну Pixel 8 Pro до 999 доларів, що робить його на 100 доларів дорожчим за Pixel 7 Pro. Він поставляється у чорному, фарфоровому та світло-блакитному кольорах і доступний для попереднього замовлення вже сьогодні. Очікується, що доставка розпочнеться 12 жовтня.

Pixel Watch 2

Також на презентації представили годинник Pixel Watch 2 з ефективним процесором Qualcomm Snapdragon W5, який забезпечує до 24 годин автономної роботи навіть при постійно увімкненому дисплеї.

З'явилися нові датчики вимірювання температури шкіри. Годинник отримав нову функцію визначення стресу, а також спосіб автоматичного запису початку та зупинки тренування для семи видів діяльності. Pixel Watch 2 також оснащені новим багатодіапазонним датчиком частоти серцевих скорочень, який реєструє ваш пульс іншими способами та у різних місцях.

Стартова ціна Pixel Watch 2 буде 349,99 доларів за версію з GPS- датчиком і 399,99 доларів за версію із SIM-картою. Він буде представлений у сріблясто-синьому, сріблясто-білому, золотаво-горіховому та повністю чорному кольорах. Очікується, що доставка розпочнеться 12 жовтня.

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