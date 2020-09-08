ОМОН жестоко избил людей в Минске: фото и видео задержания протестующих

Во вторник, 8 сентября, в Минске прошла акция в поддержку оппозиции. Митингующие заполонили центр столицы Беларуси. Но силовики начали задерживать и избивать людей еще до начала акции.

ОМОН вместе с людьми в балаклавах, хватали людей просто на улице, били их и силой затаскивали в автозаки. При этом силовики задерживали всех, и женщин, и мужчин. На видео также слышно, что при задержании одной девушку, мужчина говорит, что она несовершеннолетняя.

Силовики избили и задержали протестующих в Минске (видео: YouTube)

Людей затаскивали в бусы, на которых даже не было номеров. Митингующие кричали: "Позор!".

Силовики избили и задержали протестующих в Минске (видео: YouTube)

Правозащитники говорят о том, что сегодня были задержаны более 40 человек. Людей задерживали возле Камаровского рынка и на проспекте Машерова.

Силовики избили и задержали протестующих в Минске (видео: YouTube)

Оппозиция призвала людей приходить на митинг на 18:00 в исторический район Минска Комаровка. Сегодняшние протесты были также связаны с задержаниями и исчезновениями соратников лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Силовики избили и задержали протестующих в Минске (видео: YouTube)

Недавно силовики задержали члена координационного совета оппозиции Марию Колесникову. После этого пропала еще одна соратница Тихановской Антонина Коновалова. С ней даже нет никакой связи, и до сих пор никто не знает, где она находится.

Силовики задерживают протестующих в Минске (фото: twitter.com/tutby)

Напомним, Лукашенко назвал ответственных за протесты - США и "буржуйчики".

Ранее врач рассказала всю правду о зверствах силовиков в СИЗО Минска.