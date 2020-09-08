Лукашенко назвал ответственных за протесты: США и "буржуйчики"

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что за протестами в стране якобы стоят США. Он также считает, что в стране сформировался класс "буржуйчиков", которые хотят власти.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

По его словам, за протестами в Беларуси, с одной стороны, стоят внешние силы - прежде всего, американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии. Но, с другой стороны, есть и внутренние причины.

"Это то, что в Беларуси выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", которые хотят власти", - цитирует ТАСС белорусского президента.

Напомним, ранее Лукашенко признал, что "немного пересидел" на посту президента Беларуси. В то же время выразил уверенность, что только он сможет "защитить белорусов".

Лукашенко также заявил, что просто так не уйдет.

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать", - отметил он в интервью российским СМИ.

Сегодня белорусский президент дал интервью ряду российских изданий. На данный момент оно не вышло в эфир, а российские СМИ раздают новости с отдельными цитатами.