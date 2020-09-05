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Настоящие пытки: врач рассказала всю правду о зверствах силовиков в СИЗО Минска

Беларусь, Минск, Суббота 05 сентября 2020 13:44
Настоящие пытки: врач рассказала всю правду о зверствах силовиков в СИЗО Минска
Протесты в Беларуси (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Врач дала откровенное интервью местному изданию

Протесты в Беларуси продолжаются с 11 августа по всей стране. Связаны они с тем, что белорусы не согласны с официальными результатами президентских выборов. Врач-волонтер одной из минских больниц рассказала, какие травмы задержанные белорусскими силовиками люди получали в СИЗО.

По данным врача-невролога, которая работает в "скорой помощи", больше всего пострадавших было в начале протестов. Она работала после массового задержания в ночь с 13 на 14 августа и осматривала пострадавших, выходивших из Центра изоляции правонарушений (ЦИП) на Окрестина. Об этом пишет DW.

"Вначале выпускали тех, кто, если можно так сказать, не очень пострадал: люди были с синяками, но выходили сами и довольно бодро. После 3 часов ночи стали освобождать тех, кто был сильно избит. У них были так называемые "очки" — стекающие синяки под глазами. Такие появляются при травмах головы средней степени тяжести. Я осматривала людей с проломленным черепом, то есть была видна вмятина от удара тупым предметом", — рассказала врач.

Больше всего людей били по ногам. Особенно большие гематомы были на конечностях, часто врачи диагностировали переломы пальцев, лучевых костей, повреждения суставов и даже инфицированные переломы.

По словам одного из пострадавших, больше всего "получали" те, кто чем-то внешне отличался от остальных. Также сильно страдали те, кто имел фотографии с места протестов или браслеты в красно-белых тонах.

"Запомнился парень, которому дреды срезали вместе с кожей головы. По его словам, сотрудники изолятора не любят людей, которые чем-то внешне отличаются: если у человека был пирсинг или татуировки, били больше других. Говорили еще, что задержанных делили на группы и помечали краской: наносили на одежду или просто на голову", — добавила невролог.

При этом практически все, с кем общалась врач, говорили, что за трое суток ели, в лучшем случае, один раз.

Напомним, что в Беларуси 4 сентября задержали 41 человека за участие в протестах.

Также мы писали, что Александру Лукашенко грозит международный суд.

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